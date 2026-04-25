الزمالك يخطط لتعديل عقد محمد شحاتة رغم ارتباطه حتى 2029

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 02:16 مساءً - تتجه إدارة نادى الزمالك إلى تعديل عقد محمد شحاتة، لاعب خط الوسط، رغم امتداد عقده الحالي حتى عام 2029، وذلك تقديرًا لتطور مستواه الملحوظ وأهميته المتزايدة داخل الفريق خلال الفترة الأخيرة.

الزمالك يسعى لترضية محمد شحاتة

وتسعى الإدارة من خلال هذه الخطوة إلى رفع الحالة المعنوية للاعب وتحفيزه على مواصلة تقديم مستويات مميزة، خاصة في ظل الاعتماد عليه بشكل متزايد ضمن التشكيل الأساسي.

وعد لـ محمد شحاتة من الزمالك

ووعد مسئولو نادى الزمالك محمد شحاتة بتعديل وتمديد عقده الذى ينتهى فى موسم 2029 وإدراجه فى خطة النادى بعد توافر السيولة المالية، بعد أن طلب اللاعب تعديل عقده ماليا بما يتناسب مع مستواه، وهو ما تقرر تأجيله لنهاية الموسم الجارى، في ظل انشغال المجلس بأزمة إيقاف القيد، وكذلك انشغال الفريق بالمنافسة على بطولتى الدورى والكونفدرالية.

ولا يعد ملف محمد شحاتة هو الأوحد على مائدة المجلس بل هناك ملفات تخص حسام عبد المجيد وأحمد فتوح بالإضافة إلى ناصر منسى و أحمد حمدى، إلا أن جميع هذه الملفات سيتم مناقشتها وحسمها بنهاية الموسم وفور توافر السيولة المالية.