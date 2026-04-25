يايسلة بالقوة الضاربة للتويج باللقب.. تشكيل الأهلي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 02:15 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي السعودي وماتشيدا زيلفيا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا بين خبرة “الراقي” وطموح الفريق الياباني لكتابة التاريخ.

ملعب مباراة الأهلي ضد ماتشيدا

وتُقام المباراة على ملعب “الإنماء” بمدينة جدة، حيث يسعى الأهلي لمواصلة تفوقه القاري مستندًا إلى سجله المميز أمام الأندية اليابانية، بعدما حقق الفوز في جميع مواجهاته السابقة، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل خوض النهائي.

ويدخل الفريق السعودي اللقاء بحالة فنية مستقرة، مع اعتماد المدرب على مجموعة من أبرز نجومه، حيث يقود الحارس إدوارد ميندي الخط الخلفي بثبات، بينما يشكل فرانك كيسيه ركيزة أساسية في وسط الملعب، إلى جانب الأدوار الهجومية المؤثرة لكل من رياض محرز وويندرسون جالينو في صناعة الفارق.

تشكيل الأهلي أمام ماتشيدا زيلفيا

في حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: إيبانيز – ريان حامد – هوساوي – ميريح ديميرال.

في منتصف الملعب: فرانك كيسيه – أتانجانا – إنزو ميلوت.

خط الهجوم: ويندرسون جالينو – توني – محرز.

موعد مباراة الأهلي ضد ماتشيدا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء السبت 25 أبريل 2026، على ملعب “الإنماء”، في مواجهة مرتقبة ينتظرها جمهور الكرة الآسيوية لتحديد بطل القارة.

وتُنقل المباراة عبر شبكة “بي إن سبورتس” وقنوات “الكأس”، مع تغطية تحليلية تسبق صافرة البداية وتستمر حتى ما بعد اللقاء.