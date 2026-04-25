سارية السواس تجمعها أغنية جديدة مع قصي الخولي.....

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 02:15 مساءً - تفاعل الجمهور خلال الساعات الماضية مع كلاً من الفنانين السوريين "قصي الخولي" و"سارية السواس" بعد انتشار مقطع فيديو لهما خلال لقاء تليفزيوني جمعهما، حيث ظهرا وهما يتفاعلان معاً عند غناء أحدث أغاني سارية السواس الأخيرة أغنية وجه القمر.

أغنية وجه القمر الجديدة

جمع لقاء تليفزيوني كلاً من قصي الخولي والمطربة سارية السواس التي قامت خلال اللقاء بأداء أغنيتها الجديدة، حيث شاركها قصي الغناء وسط انسجام واضح بينهما جعل الجمهور يتوقع وجود عمل فني يجمعهما في الفترة القادمة وخاصةً أن الفنان قد ذكر قديماً أنه معجب بأغني سارية ويرغب في التعاون معها.

ربط الجمهور بين أغنية وجه القمر وبين مسلسل قصي الأخير حيث الذي قدم فيه شخصية "شمس" وكان يصف النجمة "كاريس بشار" بوجه القمر خلال أحداث المسلسل، وهو ما أضاف حس الفكاهة على المشهد وجعل الجمهور يتفاعل بشكل واسع مع اللقاء.

