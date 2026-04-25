الأزهر يهنئ سيادة الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 02:15 مساءً - تقدم فضيلة مفتي الديار المصرية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالتهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة والشعب المصري بمرور 44 عام على تحرير الأراضي السيناوية وبدء الاحتفالات.

الأزهر الشريف يحيي ذكرى التحرير ويعلن تعليق الأنشطة احتفالًا

أعلن فضيلة المفتي خلال تهنئة عن توقف كامل لجميع الأنشطة بساحات الجامع الازهر إلى جانب توقفها في فروع الرواق الأزهري بالمحافظات، وأوضح أن يوم السبت الموافق 7 من ذي القعدة 1447هـ - 25 ابريل 2026 م عطلة رسمية بالبلاد و ساحات الأزهر الشريف تبعًا لقرارات مجلس الوزراء.

ألقى الأمين العام لكبار العلماء بالأزهر فضيلة الدكتور عباس شومان خطبة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف تناول فيها ذكرى تحرير سيناء وأراضيها مؤكدًا على مكانتها وأنها ليست أرض حدودية بل هي قطعة مباركة على أرض مصر.

تطرق خلال خطبته إلى ذكر سيناء بالقرءان الكريم اقترانًا لذكر مكة المكرمة وأنها أرض مباركة شهدت تجلي الله سبحانه وتعالى على كليمه موسى عليه السلام وهو ما زاد مكانتها الدينية والتاريخية وجعلها راسخة في وجدان المسلمين.

وأشار شومان إلى أن نكسة عام 1967 لم تزد المصريين إلا إصرارًا وعزيمة على استرداد أرضهم من العدو وهو ما تجلى في جاهزية واستعداد القوات المسلحة المصرية القوية حتى جاءت لحظة النصر في أكتوبر المجيد و التي أبرزت شجاعة الجندي المصري وقوة إرادته.

الأزهر الشريف ودوره في نصر أكتوبر وتحرير سيناء

وأكد أمين عام هيئة كبار علماء الأزهر عباس شومان أن لعلماء الأزهر الشريف دورًا بارزًا خلال تلك المرحلة الحاسمة إذ لم يقتصر عطاؤهم على الجانب الدعوي فقط بل امتد ليشمل دعم الجنود على خطوط المواجهة، حيث شاركوا في التدريبات إلى جانب الضباط والجنود وحمل بعضهم السلاح وأسهموا بكلماتهم المؤثرة في رفع الروح المعنوية بين الجنود وتعزيز صمود أبطال القوات المسلحة في ميادين القتال.

وأوضح أن حرب أكتوبر عام 1973 مثلت نقطة تحول فارقة في التاريخ العسكري في مصر بعدما نجح الجندي المصري في كسر أسطورة التفوق العسكري للعدو الإسرائيلي، رغم التحديات الكبيرة التي واجهها ومع ذلك استطاعت الإرادة المصرية أن تحقق إنجازًا تاريخيًا بعبور قناة السويس في وقت قياسي.