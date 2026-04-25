اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الكويتي لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 02:16 مساءً -

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، يوم السبت ٢٥ أبريل، للتشاور حول التطورات في المنطقة وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وقد شدد الوزير عبد العاطى فى هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج الشقيقة.

وقد حرص الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على الاطمئنان على الأوضاع في دولة الكويت الشقيقة إثر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية أمس باستخدام طائرات مسيرة، حيث جدد وزير الخارجية إدانة مصر لهذا الاعتداء الآثم، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أية محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، ومشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.