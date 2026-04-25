بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد ماتشيدا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 02:15 مساءً - يستضيف نادي الأهلي السعودي نظيره ماتشيدا زيلفيا الياباني، مساء اليوم السبت 25 أبريل 2026، في مواجهة تاريخية مرتقبة تقام على «ملعب الإنماء»، وتأتي هذه المباراة في إطار الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

موقف الفريقين الأهلي وماتشيدا قبل النهائي الكبير

يدخل الراقي اللقاء بسجل مثالي في مبارياته الخمس الأخيرة، حيث حقق 4 انتصارات وتعادلاً وحيداً، مما يعكس الجاهزية العالية للفريق للمنافسة على اللقب القاري.

في المقابل، يمتلك فريق ماتشيدا زيلفيا سجلاً مشابهاً في لقاءاته الخمسة الأخيرة (4 انتصارات وتعادل)، مما ينذر بمواجهة قوية ومتكافئة بين بطلي غرب وشرق القارة.

موعد مباراة الأهلي ضد ماتشيدا

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 07:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة،و أُسندت مهمة إدارة هذا النهائي للحكم إلجيز تانتاشيف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ماتشيدا في دوري أبطال آسيا

تُنقل أحداث نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة عبر القنوات التالية:

beIN Sports AFC 2: بتعليق المعلق عصام الشوالي، وقناة الكأس 5: بتعليق المعلق خليل البلوشي.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وماتشيدا زيلفيا عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة البث المباشر للمباراة التي ستجمع بين فريق قلعة الكؤوس وفريق ماتشيدا عبر تطبيق "beIN Connect" أو منصة "TOD TV"، اللتين تملكان الحقوق الحصرية لبث مباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يضمن تجربة مشاهدة مميزة للنهائي عبر الأجهزة الذكية.