لو عايزة وصفة فطار مختلفة وسهلة وسريعة ، النهاردة هنشارك معاكم وصفة سوفليه البيض الهش على الطريقة اليابانية ، تابعي معانا السطور الجاية واعرفي الطريقة بالخطوات والفيديو.
سوفليه البيض الهش:
المكونات:
الكمية دي تكفي فردين.
– 5 بياض بيض كبير.
– 3 صفار بياض كبير.
– 2 معلقة كبيرة زبدة غير مملحة.
– ملح حسب الرغبة.
– فلفل اسود حسب الرغبة.
– كرات مفروم, للتزيين.
طريقة التحضير:
1- افصلي بياض البيض وصفار البيض في طبقين منفصلين ، هنحتاج 3 صفار بس ، احتفظي بباقي الصفار تستخدميهم في اي حاجة تانية او لمرة تانية.
2- اخفقي صفار البيض لحد ما يبقى متجانس ولونه اصفر فاتح ، وخليه على جنب.
3- اخفقي بياض البيض لحد ما حجمه يتضاعف 3 مرات ويبقى لونه ابيض كريمي خفيف.
4- ضيفي صفار البيض للبياض وامزجيهم مع بعض بخفه جدا.
5- صبي خليط البيض في طاسة متوسطة الحجم غير لاصقة ، وسيبيه على نار متوسطة لمنخفضة لحد ما يتماسك من تحت ، لمدة 5 دقايق تقريبا ، وممكن لو حابه تخلي النكهة غنية ممكن تضيفي جبنة شيدر او بارميزان مبشورة.
6- ارفعي البيض من الجناب وضيفي الزبدة تحت البيض.
7- غطي الطاسة وسيبي البيض لمدة 5 دقايق كمان ، او لحد ما يستوي من فوق.
8- شيلي الغطا وتبلي البيض بالملح والفلفل الاسود ، وارفعيه من على النار.
9- انقلي البيض في طبق التقديم ، ورشي فوقيه الكرات المفروم ، واستمتعي بوجبة فطار لذيذة.
الطريقة بالفيديو:
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