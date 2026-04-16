ضبط صانعى محتوى بالبحيرة لقيامهما بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن التلفظ بألفاظ خادشة للحياء بما يتنافى مع القيم المجتمعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 07:31 مساءً -

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعى محتوى بالبحيرة بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن التلفظ بألفاظ خادشة للحياء بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورين "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد على نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما إعترفا بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.