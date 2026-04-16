وزير الاستثمار: تشكيل مجموعة عمل لتنظيم منتدى أعمال للترويج للفرص الاستثمارية والتجارية الأفريقية

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 06:13 مساءً - محمد أحمد _ عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع وامكيلي ميني، الأمين العام لسكرتارية اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من الاتفاقية وتعزيز التعاون المشترك، بما يدعم مستهدفات الدولة المصرية بشأن زيادة الصادرات وتوطين الصناعة.

ويأتي ذلك استكمالًا لسلسلة المقابلات والمشاورات التي يجريها الوزير خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد وزير الاستثمار أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة، مشيرًا إلى أهمية تسريع وتيرة تفعيلها وتحقيق نتائج ملموسة على صعيدي التجارة والاستثمار.

وأوضح أن الرؤية المصرية للتعاون مع الدول الأفريقية ترتكز على الربط بين التجارة والاستثمار الموجه للتصدير، بما يسهم في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية ودعم التصنيع ومواجهة التحديات الاقتصادية، وفي مقدمتها نقص النقد الأجنبي في عدد من الدول الأفريقية.

ومن جانبه، أعرب الأمين العام لسكرتارية الاتفاقية عن تقديره للدور الذي قامت به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم مسار المفاوضات القارية، مشيدًا بالتقدم المحرز في عدد من الملفات الفنية، خاصة ما يتعلق بقواعد المنشأ وبعض القطاعات الإنتاجية.

وأكد تطلع السكرتارية إلى تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تسريع تنفيذ الاتفاقية وتعظيم الاستفادة منها على مستوى الدول الأعضاء.

وتناول اللقاء الترتيبات الخاصة بمشاركة الوزارة في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي المقرر عقده بمدينة العلمين الجديدة، حيث بحث الجانبان مقترح الوزير بشأن إنشاء مجموعة عمل مشتركة لتنظيم منتدى أعمال رفيع المستوى على هامش الاجتماعات، بهدف جذب كبار المستثمرين واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر والقارة الأفريقية.

وناقش الجانبان أهمية تبني “صوت أفريقي موحد” في المحافل الدولية، مع تقديم السكرتارية الدعم الفني والقانوني للدول الأعضاء في قضايا الدفاع التجاري، بما في ذلك مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية، في إطار منظمة التجارة العالمية، بما يعزز القدرة التفاوضية للقارة أمام التكتلات الاقتصادية الكبرى.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك، بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي الأفريقي، ويعزز فرص التجارة والاستثمار داخل القارة، ويضمن نجاح الفعاليات المرتقبة بمدينة العلمين الجديدة، وترسيخ مكانة مصر كمحور رئيسي للتجارة والاستثمار في أفريقيا.

