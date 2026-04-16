رئيس هيئة قناة السويس: استمرار تطوير البنية التحتية لدعم صناعة الوحدات البحرية

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 06:13 مساءً - دوت الخليج_ تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خط إنتاج القاطرات الجديدة من طراز “عزم” بقوة شد 90 طنًا، والتي يتم بناؤها لصالح الهيئة بمصنع مصر للقاطرات بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة البحرية وتطوير وتحديث الأسطول البحري للهيئة، وكان في استقباله مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من قياداتها.

وشملت الجولة تفقد 6 قاطرات من طراز “عزم” يجري استكمال بنائها، وذلك بعد تسليم 4 قاطرات بالفعل من الطراز ذاته ضمن التعاقد مع الهيئة، إلى جانب متابعة أعمال تجميع البلوكات لثلاث قاطرات جديدة من نفس الطراز مخصصة للتصدير.

وتابع رئيس الهيئة مستجدات أعمال تجهيز مصنعي الفايبر جلاس بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، كما اطلع على أعمال بناء عدد من القوارب المصنوعة من الفايبر جلاس، حيث انتهت أعمال بناء بدن 3 لنشات رحلات لخدمة السياحة البحرية والنيلية، ويجري استكمال تركيب الأجهزة الملاحية والمحركات وأعمال الدهانات الخارجية.

كما استعرض مستجدات بناء سلسلة من 12 سفينة صيد أعالي البحار من طراز “رزق” وفق أحدث التكنولوجيا العالمية، حيث تم الانتهاء من بناء بدن 4 سفن، وإنهاء تركيب المعدات الميكانيكية بإثنتين منها، فيما يجري العمل على إنهاء بدن سفينة خامسة، وتطابق مواصفاتها سفينة الصيد “رزق 1” العاملة حاليًا في أستراليا.

وخلال الجولة، تابع رئيس الهيئة أعمال تطوير البنية التحتية بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، حيث انتهت التشطيبات الداخلية للمبنى الإداري الملحق، الذي يضم ثلاثة طوابق تشمل مكاتب إدارية وقاعات اجتماعات ومؤتمرات وجناحًا لاستقبال الوفود والعملاء.

وأشاد بمعدلات الإنجاز، ووجه بسرعة الانتهاء من تجهيز المبنى الإداري تمهيدًا لتشغيله، مع استكمال تركيب ونشين بساحة الترسانة بحمولة 50 طنًا لكل ونش لدعم تسريع أعمال بناء الوحدات البحرية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

كما تابع أعمال تصنيع أتوبيس نهري جديد بسعة 60 راكبًا مخصص للعمل بمحافظة القاهرة، حيث يتم تنفيذه وفق أحدث المواصفات وبإشراف هيئة الإشراف الإيطالية RINA، ويبلغ طوله 19 مترًا وعرضه 5.5 متر، ويعمل بالطاقة الكهربائية بقدرة 75 كيلو وات.

وعقب الجولة، عقد رئيس الهيئة اجتماعًا مع قيادات الشركة لمتابعة معدلات التنفيذ والجدول الزمني لتسليم الوحدات البحرية الجديدة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، والجدول الزمني المحدد.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس قطعت شوطًا كبيرًا في توطين صناعة الوحدات البحرية، بما يلبي احتياجات القناة والموانئ المصرية ويدعم النقل النهري، إلى جانب التوسع في التصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الدعم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية كان لهما دور كبير في دفع هذا المسار الصناعي نحو آفاق أوسع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس هيئة قناة السويس: استمرار تطوير البنية التحتية لدعم صناعة الوحدات البحرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.