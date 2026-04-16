السعودية تواصل دعم الاقتصاد الباكستاني بإجمالي 8 مليارات دولار

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 06:13 مساءً - وكالات_ أعلنت المملكة العربية السعودية، أنه وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المصري، وامتدادًا لأواصر التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، استمرار دعمها للاقتصاد الباكستاني.

وفي هذا الإطار، تم تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري الباكستاني بقيمة 5 مليارات دولار، إلى جانب الإعلان عن تقديم وديعة إضافية بقيمة 3 مليارات دولار، بهدف دعم الاقتصاد الباكستاني وتعزيز مرونته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأكدت المملكة أن هذا الدعم يأتي تعزيزًا لروابط الأخوة بين البلدين الشقيقين، وتجسيدًا لموقفها الدائم في مساندة جمهورية باكستان الإسلامية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الباكستاني.

