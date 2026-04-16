رئيس الوزراء: مستعدون لمختلف السيناريوهات مع استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والتدفقات المالية

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 07:10 مساءً - دوت الخليج_ ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء المصري الاجتماع بالتأكيد أن المشهد السياسي الراهن في المنطقة يتسم بدرجة كبيرة من عدم اليقين، في ظل تزامن مسارات التصعيد والتهدئة، بما يجعل من الصعب التنبؤ باتجاه التطورات خلال الفترة المقبلة.

وقال إن ما شهده الأسبوع الماضي يعكس تذبذبًا واضحًا في معنويات الأسواق، التي انتقلت من التشاؤم إلى التفاؤل ثم عادت إلى الترقب، وهو ما يؤكد استمرار حالة عدم الاستقرار، مضيفًا أن الحكومة تتعامل مع المرحلة الحالية باعتبارها مرحلة انتقالية تتطلب الاستعداد لمختلف السيناريوهات، خاصة مع استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والتدفقات المالية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت، منذ اندلاع الأزمة، عددًا من القرارات التي أسهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، موضحًا أن بعض التقديرات الدولية كانت تشير في بداية الأزمة إلى أن مصر من أكثر الدول تأثرًا، إلا أن التقييمات الأحدث تعكس تحسنًا نسبيًا في وضع الاقتصاد المصري ليُصنف ضمن الدول متوسطة التأثر، نتيجة سرعة الاستجابة واتخاذ قرارات حاسمة في التوقيت المناسب.

ولفت إلى ما أكدته مديرة صندوق النقد الدولي مؤخرًا من أن مصر تُعد نموذجًا في اتخاذ الإجراءات السليمة وقت الأزمات، بما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات، ويعزز فرص دعم البرنامج التمويلي القائم، مشيرًا إلى أن هذا الوضع جاء نتيجة ما شهدته اجتماعات الحكومة من نقاشات مستفيضة وجهد متواصل يستهدف الصالح العام.

وتطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الأنشطة الرئاسية، مشيرًا إلى الاجتماعات التي عقدها رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية، خاصة ما يتعلق بمنظومة الأمن الغذائي وإنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية، بما يضمن توفير مخزون آمن لفترات مطمئنة، ويسهم في ضبط الأسواق وتحقيق توازن الأسعار في ظل التطورات الإقليمية.

وأكد أن هناك توجيهات باستمرار العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق، واستخدام أدوات الدولة لضبط السوق ومنع الممارسات الاحتكارية أو ارتفاع الأسعار غير المبرر.

وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها عبر الوزارات والأجهزة المعنية للتوسع في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل، بما يدعم الأمن الغذائي باعتباره قضية أمن قومي، إلى جانب تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

كما أشار إلى الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية تتارستان إلى مصر، ولقائه رئيس الجمهورية واستقباله في مجلس الوزراء، موضحًا أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا الاتحادية وجمهورية تتارستان، خاصة مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع دعوة الجانب التتاري للمشاركة في هذا المشروع.

واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أهمية ترجمة ما تم التوافق عليه خلال اللقاءات إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، ودراسة آليات توسيع أطر التعاون مع جمهورية تتارستان خلال الفترة المقبلة.

