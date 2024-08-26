انت الأن تتابع خبر "هيخلي شعرك حرير" ... كيراتين طبيعي في المنزل بمكونات طبيعية لفرد وتنعيم الشعر الخشن بسرعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر الناعم اللامع هو حلم الكثيرين. خاصةً إذا كان شعركِ قاسيًا أو مجعدًا، يمكنكِ تركيب الكيراتين الطبيعي في المنزل باستخدام مكونات طبيعية بسيطة موجودة في أي مطبخ، بدلاً من الاعتماد على المنتجات الكيميائية التي قد تضر بشعركِ على المدى الطويل،فمن خلال السطور القادمة من هذا المقال سوف نعرض لكم وصفة طبيعية لحل هذة المشكلة، وهو أمر يعاني منه الكثير من الفتيات، كل ما هو عليكي القيام به تحضير تلك المكونات وإتباع هذة الخطوات بشكل منظم.

طريقة تحضير كيراتين طبيعي في المنزل بمكونات طبيعية

2 ملعقة كبيرة جل الصبار (الألوفيرا).

1 موزة ناضجة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة كبيرة عسل.

1 بيضة.

خطوات التحضير