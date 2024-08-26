انت الأن تتابع خبر "هيخلي شعرك حرير" ... كيراتين طبيعي في المنزل بمكونات طبيعية لفرد وتنعيم الشعر الخشن بسرعة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الشعر الناعم اللامع هو حلم الكثيرين. خاصةً إذا كان شعركِ قاسيًا أو مجعدًا، يمكنكِ تركيب الكيراتين الطبيعي في المنزل باستخدام مكونات طبيعية بسيطة موجودة في أي مطبخ، بدلاً من الاعتماد على المنتجات الكيميائية التي قد تضر بشعركِ على المدى الطويل،فمن خلال السطور القادمة من هذا المقال سوف نعرض لكم وصفة طبيعية لحل هذة المشكلة، وهو أمر يعاني منه الكثير من الفتيات، كل ما هو عليكي القيام به تحضير تلك المكونات وإتباع هذة الخطوات بشكل منظم.
طريقة تحضير كيراتين طبيعي في المنزل بمكونات طبيعية
- 2 ملعقة كبيرة جل الصبار (الألوفيرا).
- 1 موزة ناضجة.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 1 ملعقة كبيرة عسل.
- 1 بيضة.
خطوات التحضير
- ضعي الموز الناضج في وعاء واهرسيه جيدًا حتى تختفي الكتل.
- أضيفي جل الصبار وزيت الزيتون إلى الموز المهروس واخلطي جيدًا.
- أضيفي العسل والبيض واستمري في الخلط حتى تتجانس المكونات بالتساوي.
- اغسل الشعر جيدًا بشامبو خالٍ من الكبريتات لإزالة أي بقايا أو زيت.
- جففي الشعر برفق بمنشفة.
- قسمي الشعر إلى أقسام صغيرة لتسهيل وضع المزيج.
- ضعيه من الجذور إلى الأطراف باستخدام فرشاة أو أصابعك لتوزيع المزيج بالتساوي على كل خصلة من الشعر.
- دلكي فروة الرأس لبضع دقائق لتنشيط الدورة الدموية وامتصاص المكونات.
- غطي الشعر بغطاء بلاستيكي أو قبعة استحمام بلاستيكية واتركيه لمدة ساعة إلى ساعتين.
- بعد انقضاء الوقت، اغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو.
- تأكد من إزالة أي بقايا من الخليط من الشعر.
- اشطفي الشعر بالماء البارد مرة أخرى لإغلاق المسام ومنحه لمعاناً طبيعياً.
- جففي الشعر بمنشفة ناعمة.
- يجب ضبط المجفف على حرارة منخفضة للحفاظ على نعومته.
- صففي شعرك بالطريقة التي تفضلينها وستلاحظين تغيراً فورياً في نعومة شعرك ولمعانه.