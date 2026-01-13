معلومة أول مرة هتعرفها.. كم مرة يجب غسل الشعر في الأسبوع؟ 

الرياض - كتبت رنا صلاح - كم مرة يُغسل فيها الشعر في الأسبوع؟.. سؤال يبحث عن إجابته الكثير من الأشخاص خاصة مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، وحسب خبراء التجميل والمتخصصون فإن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على بعض الأمور التي تختلف من شخص لآخر مثل نوع الشعر هل هو دهني أو جاف أو مصبوغ.

كم مرة يغسل الشعر أسبوعياً؟

وحسب موقع Everyday Health المتخصص في العناية بالشعر، يختلف عدد مرات غسل الشعر من شخص لآخر، والأهم هو ملاحظة استجابة الشعر وفروة الرأس، واختيار روتين يناسب احتياجاتهما دون إفراط أو إهمال، مشيراً إلى أنه لا توجد قاعدة ثابتة تناسب الجميع بشأن عدد مرات غسل الشعر، إذ يعتمد ذلك بشكل أساسي على نوع الشعر، ونوع فروة الرأس، ونمط الحياة اليومي.

وأوضح الموقع المتخصص، أنه يتم تحديد عدد مرات غسل الشعر بناءً على عدة أمور، منها نوع الشعر وذلك على النحو التالي:

الشعر الدهني

من الأفضل أن يتم غسله كل يوم أو يوم بعد يوم، لأن فروة الرأس تُفرز كميات أكبر من الزيوت، وقد يؤدي تركها لفترات طويلة إلى انسداد المسام وظهور القشرة.

الشعر العادي

يمكن غسله من 2 إلى 3 مرات أسبوعيًا، للحفاظ على نظافته دون التسبب في جفافه.

الشعر الجاف أو المجعد

عادة ما ينصح بغسله مرة إلى مرتين أسبوعيًا فقط، لأن الإفراط في الغسل قد يزيل الزيوت الطبيعية الضرورية لترطيب الشعر.

الشعر المصبوغ أو المعالج كيميائيًا

من الأفضل تقليل عدد مرات الغسل إلى مرتين أسبوعيًا أو أقل، للحفاظ على لون الشعر وتقليل التلف، وفي كل الحالات أكد الموقع المتخصص أن الغسل اليومي ليس ضارًا بحد ذاته، بشرط استخدام شامبو لطيف وخالٍ من المواد القاسية، مع الانتباه إلى ترطيب الشعر جيدًا.