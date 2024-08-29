انت الأن تتابع خبر ازاي عايشين ومانعرفش !!.. هتحلمي بيها من جمالها .. فوائد زيت عشبة اللافندر طلعت رهيبه يارتني عرفتها من زماااان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر اللافندر من الأعشاب الشهيرة التي تتعدد استخداماتها ويوجد منه أكثر من نوع وقد تم اكتشاف اللافندر منذ العصور القديمة، وعادة ما يتم صنعه على هيئة زيت عطري، ويتم استخدام عشبة اللافندر في إعطاء مذاق لذيذ للأكل مثل السلطة وبعض أنواع الحلويات، ويوجد الكثير من الفوائد لعشبة اللافندر ولكن عليك الحذر أثناء استخدامه لكي لا تتحول فوائده إلى أضرار.

فائدة اللافندر

من خلال الآتي نعرض لكم فوائد اللافندر حسب درجة الفعالية:

تهدئة الأعصاب والتخفيف من الأعراض الناتجة عن القلق فقد أثبتت بعض الأبحاث الحديثة قدرة زيت اللافندر على تحسين صحة العقل.

المساهمة في تقليل الأعراض الناتجة عن الاكتئاب وهذا ما أثبتته بعض الدراسات التي نشرت في أوائل الالفينيات حيث أكدت هذه الدراسة بأن اللافندر لديه القدرة على الحد من درجة الاكتئاب سواء أكان خفيفا أو متوسط.

محاربة السرطان بناءً على بعض الأبحاث التي نشرت سنة 2013 يستطيع اللافندر تثبيط عملية انتشار الخلايا المسماة بهودجكين لكن هذه الأبحاث لا زالت في حاجة إلى تأكيد.

يخفف اللافندر من الإصابة بالغثيان والتقيؤ كما يخفف من الانتفاخات وصعوبة الهضم ويسهم في التقليل من الإصابة بآلام الأعصاب.

أضرار اللافندر

استخدام اللافندر باعتدال يعد آمنا ولكنه قد يكون خطيرًا في بعض الحالات التي نعرضها من خلال النقاط الآتية: