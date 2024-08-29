

انت الأن تتابع خبر وصفة سحرية.. تنعيم اليدين بالمعجون وتفتيحها وتمتعي بيدين ناعمة وبيضاء تظهر أنوثتك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الكثير من الفتيات بتجربة عدة وصفات لليدين، وبناءً على بعض التجارب التي أثبتت فاعلية وصفة تنعيم اليدين بالمعجون، وقدرته الهائلة في منح نعومة وترطيب وأيضًا تفتيح سريع لليدين، لذلك من خلال مقال اليوم سوف نوضح كيفية استخدام المعجون للحصول على يدين بلمس ناعم والتخلص من الاسمرار وكافة المشاكل التي تعاني منها الفتيات.

تنعيم اليدين بالمعجون

الكثير من النساء يعانون من جفاف اليدين واسمرار بين عقل الأصابع، مما يجعل ملمسها جاف وغير أنثوي ويفقدهم الثقة في جمالهم، ولكن يمكنك تطبيق ماسك مقشر سحري للغاية بواسطة معجون الأسنان، ويتم تطبيق تلك الوصفة كالآتي:

مكونات وصفة التنعيم

عدد ١ ملعقة صغيرة من عسل النحل.

عدد ١ ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

عدد ١ملعقة صغير من ماء الزهر.

عدد ٣ نقاط من عصير الليمون.

طريقة تحضير وصفة التنعيم

ضعي في وعاء صغير مقدار معجون الأسنان، ثم ضعي عليه ملعقة عسل النحل والليمون وماء والورد، ثم اخلطي جميع المكونات ببعض جيدًا حتى تمتزج.

ضعي الخلطة على يديك بالكامل، واستمري بفرك يديك وبين الأصابع لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك اغسلي يديك بالماء الفاتر وسوف تلاحظين فرق النعومة والبياض.

ضعي كريم للترطيب أو القليل من ماء الورد ويترك حتى يجف على اليد، ويمكن تطبيق تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.

فوائد وصفة المعجون لليدين

تعد الوصفة السابق توضيحها غنية بالكثير من الفوائد التي تمنحها لليدين، وتتلخص تلك الفوائد فيما يلي:

تساعد تلك الوصفة في تنعيم فوري لليدين وترطيبًا يقوم لفترات طويلة.

كما أن لها قدرة فعالة في تفتيح اليدين وتبيضهم بطريقة آمنة.

كما أيضًا لها قدرة فعالة في القضاء على جميع البقع الداكنة وأماكن الاسمرار الموجودة بين عقل الأصابع، وكذلك التخلص من أي روائح غير مستحبة عالقة في اليدين.