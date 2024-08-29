ماسكات طبيعية لإزالة الحبوب ونضارة الوجه بوصفات طبيعية تعرفي عليها

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رياض - احمد صلاح - ماسكات طبيعية لإزالة الحبوب ، من أهم اهتمامات الفتاة هي بشرتها حيث ان البشرة تعتبر المرآة الخارجية لنا ولوجهنا لذلك نكرس لها كل اهتمامنا من ماسكات طبيعية للبشرة و وصفات تكلف الكثير وكريمات كيميائية وفي النهاية لا يأتي ذلك بالنتيجة المرجوة لها لذلك سيدتي في تلك المقالة سنطلعك على الوصفات الأصلية التي لا تكلف الكثير لأنها كلها مكونات طبيعية فتابعينا.

ماسك لإزالة الحبوب فوراً

ماسكات طبيعية لإزالة الحبوب

ماسك العسل والقرفة

في البداية سنتحدث عن ماسك يوجد بداخل كل المنازل ويتسم بفعاليته وسرعته حيث يساعد العسل في تهدئة البشرة وتنظيفها لذلك يضاف للعديد من منتجات العناية بالبشرة،

وذلك لاحتوائه على خصائص عديدة مضادة للبكتيريا

يمكن استخدام هذا الماسك في علاج مشاكل الجلد مثل:

القشرة

الصدفية

الحروق

الالتهابات الفطرية

أما بالنسبة للقرفة فهي تساعد على قتل الميكروبات وبالتالي يساعد المزيج في علاج حب الشباب، فيعمل على قتل البكتيريا.

ماسك للحبوب الصغيرة في الوجه

أما بالنسبة لطريقة تحضير ماسكات طبيعية لإزالة الحبوب فهي:

نبدأ بمزج ملعقتين كبيرتين من العسل ونضع عليهم ملعقة صغيرة من القرفة ونخلطهم حتى نحصل على معجون.

نختبر المعجون على اليد لمعرفة إذا كان الجلد حساس للقرفة ام لا

نترك تلك البقعة لمدة 10 دقائق للتأكد من ذلك.

نضع المزيج على الحبوب بأطراف الأصابع (النظيفة) أو من خلال قطعة قطنية

ملحوظة : يمكن وضعه على الوجه كاملاً.

يتم ترك الماسك لمدة 30 دقيقة والشطف بماء بارد ، ولا ينصح باستخدام الماء الساخن لأنه يمكن أن يسبب جفاف الجلد.

ماسك لإزالة الحبوب وآثارها

ماسكات طبيعية لإزالة الحبوب ، ماسك الخميرة والزبادي (للبشرة الدهنية)

في فترة ال20 إلى 25 من السن تزيد فرص الشباب في الإصابة بحب الشباب خاصة البشرة الدهنية.

يمكن أن يساعد ماسك الخميرة واللبن أن يقلل الزيوت الزائدة في الوجه التي تسبب حب الشباب وتوثر على الشعر فيتم تحضير وصفات طبيعية للشعر

ولكي يتم تحضير هذا النوع من الماسك لإزالة الحبوب

تنفيذ كلاً من الآتي:

يتم مزج ملعقة صغيرة من خميرة البيرة مع القليل من اللبن لكي نحصل على عجين.

يتم وضع المعجون التي تم عمله على كل المناطق الزيتية بالوجه (خاصة منطقة الـT Zone).

ومنطقة الT Zone هي الجبهة والأنف وتحت منطقة الفم

يترك الماسك لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم يتم شطفه بالماء الدافئ

يُشطف الوجه بالماء البارد لكي تُغلق المسام.