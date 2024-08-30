انت الأن تتابع خبر كنز في بيتك.... مشروب لتنظيف الكبد والكلى في دقائق! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالطبع تنظيف الكبد والتخلص من حصوات الكلى يعتبران من الأشياء الهامة للغاية التي يمكن القيام بها كل فترة بطرق طبيعية، ولذلك حرصنا ان ننشر لكم من خلال موقعنا بوابة الزهراء افضل طرق لتنظيف الكلى والكبد بشكل طبيعي دون الحاجة لاستخدام أي مواد غير معروفة من خلال هذا المقال

وصفة تنظيف الكبد والكلى

يمكنك ان تقوم بتحضير عصير سريع من أجل تنظيف الكبد والكلى بصورة طبيعية من خلال الخطوات التالية:

يتم تجهيز جزرة مع قطعة صغيرة من الشمندر الذي تم سلقه.

مع تجهيز خمس عيدان من الكزبرة ونصف برتقالة صغيرة يتم إزالة القشر منها مع عود واحد من الكرفس وكوب من المياه.

يمكنك ان تقوم بعمل عصير من هذه المكونات.

ثم تقوم بتحلية العسل وتناوله بصورة يومية على الريق للتخلص من أي مشاكل في الكبد والكلى بكل بساطة

مأكولات ممنوعة للحفاظ على الكبد والكلى

بالطبع عليك أن تقوم بالتوقف عن مجموعة من المأكولات التي قد تسبب ضرر كبير للكلى والكبد ومنها: