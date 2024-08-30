انت الأن تتابع خبر "الكيلو منه ب 500 جنيه".. فوائد رهيبة ل الأرز الأسود المحرم أتحداك تكون سمعت عنه.. «شكله يخوف وطعمه خطير» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الأرز الأسود، المعروف أيضًا بالأرز المحرم أو الأرز الأرجواني، هو نوع مميز من الأرز ينتمي إلى أنواع اوريزا ساتيفا ويتميز هذا الأرز بلونه الأسود الأرجواني الفريد الذي يأتي من صبغة الأنثوسيانين، وهي مركب طبيعي له خصائص قوية مضادة للأكسدة كما يعتبر الأرز الأسود نادرًا وفريدًا لدرجة أنه كان محظورًا في الماضي على الجميع باستثناء الملوك، ومن هنا جاءت تسميته بـ”الأرز المُحرم”.

فوائد رهيبة ل الأرز الأسود المحرم أتحداك تكون سمعت عنه

الأرز الأسود ليس مجرد طعام لذيذ بل يعتبر من الأغذية الغنية بالفوائد الصحية فهو مليء بمضادات الأكسدة، حيث يحتوي على أكثر من 23 نوعًا منها، مما يجعله من أقوى أنواع الأرز في مكافحة الجذور الحرة بالإضافة إلى ذلك، فإن صبغة الأنثوسيانين الموجودة فيه تُساهم في تقليل الالتهابات والوقاية من السرطان وتعزيز صحة القلب.

فوائد الأرز الأسود المحرم