انت الأن تتابع خبر "هتنورى في الضلمة".. صابونة سحرية حضريها في البيت لشد وتبييض البشرة .. بمكونات طبيعيه واقتصادية الكل هيتكلم عن جمالك! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى الكثير من الفتيات إلى العناية ببشرتهن باستخدام منتجات مختلفة، ولكن غالبًا ما تكون المنتجات الطبيعية هي الأكثر فعالية في الحفاظ على نضارة البشرة وإشراقها ومن بين هذه المنتجات الطبيعية، تبرز صابونة لبان الذكر التي يمكن صنعها في المنزل بسهولة، وهي تعرف بقدرتها الفائقة على تجديد خلايا البشرة وتفتيحها والتخلص من البقع الداكنة.

طريقة صنع صابونة لبان الذكر في المنزل

المكونات:

1 كوب من لبان الذكر المنقوع

صابونة الزيتون المبشورة

نصف كوب ماء الورد

2 ملعقة كبيرة من الجلسرين

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر

10 نقاط من زيت اللافندر العطري

طريقة الإعداد: