انت الأن تتابع خبر بعد العلبة ما بقت ب75 جنيه.. أحلى طريقة لعمل التونة المعلبة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة زي الجاهزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر طريقة تحضير التونة المعلبة داخل المنزل من الأمور السهلة جدا؛ حيث أنه يفضل عدد كبير جدا من الناس اعداد التونة في البيت بدلاً من القيام بشرائها من المحلات، وهذا بسبب أنها تشتمل على قيمة مرتفعة جدا من مادة الزئبق الضارة جدا على بمخ الإنسان، لهذا السبب يمكنك شراء التونة المعلبة من السوق ثم تحضيرها في المنزل بسهولة شديدة ومن ثم حفظها داخل علبة تكون محكمة الغلق.

مكونات تجهيز التونة المعلبة داخل المنزل

من الممكن تحضير التونة في المنزل باستخدام سمكة التونة أو الماكريل أيضا، ولكن في حالة كنتي ترغبين في طعم رائع ولذيذ جدا عليكي أن تستخدمي سمك التونة:

وزن اثنين كيلو من سمك التونة.

ما يعادل نصف كوب من مسحوق الدقيق.

حوالي ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

ليمونتين كبيرتين مقطعة لشرائح رفيعة جدا.

حوالي ربع كوب من عصير الليمون الفريش.

ما يعادل 4 من ورقات اللورا.

حوالي نصف ملعقة صغيرة جدا من الكمون المطحون، والفلفل الأسود أيضا.

ما يعادل كوب من الزيت.

كوب من محلول الخل الأبيض.

حوالي ملعقة كبيرة من الملح.

كوب واحد من الماء لسلق التونة.

أهم خطوات تجهيز التونه في المنزل