انت الأن تتابع خبر أغلى فاكهة في العالم” .. مزارع هندي يضع حراسة مشددة وكاميرات مراقبة كثيرة لتأمين هذه الشجرة .. لن تصدق كم سعر الثمرة الواحدة بـ 60 ألف جنيه !والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشتهر فاكهة "مانجو بيض الشمس"، المعروفة أيضًا بـ"مانجو الأوميغا"، بكونها واحدة من أغلى الفواكه في العالم، مما يستدعي حمايتها بكاميرات مراقبة وحراسة مشددة.

يتواجد هذا النوع الفريد في مناطق محددة بالهند وتايلاند والفلبين، حيث تنمو في بيئات استوائية وشبه استوائية تتطلب عناية فائقة وظروفًا مناخية خاصة.

وأوضحت المصادر أن "مانجو بيض الشمس" تتميز بمذاقها الحلو الذي يجمع بين نكهات الأناناس وجوز الهند، بالإضافة إلى قوامها الناعم والخالي من الألياف.

كما تحتوي هذه الفاكهة على نسب عالية من فيتامين C وفيتامين A، مما يعزز الجهاز المناعي ويحافظ على صحة العيون والبشرة. يُذكر أيضًا أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تُساهم في مكافحة الشيخوخة والأمراض المزمنة مثل مرض القلب والسرطان.

بالإضافة إلى ذلك، تُعرف هذه المانجو بشكلها البيضاوي ولونها الذهبي الجذاب، ما يجعل عملية حمايتها من السرقة أمرًا ضروريًا نظرًا لقيمتها المرتفعة في الأسواق العالمية.

نظرًا لندرتها والطلب المتزايد عليها، فإن "مانجو بيض الشمس" تُعد ليست فقط مصدرًا للتمتع بفاكهة شهية بل أيضًا استثمارًا يحظى بتقدير كبير في أسواق الفاكهة العالمية.