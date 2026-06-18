مصر ودول عربية وإسلامية يدينون تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين فى الضفة

مصر ودول عربية وإسلامية يدينون تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين فى الضفة

الرئيس السيسى يرحب بتوقيع الرئيسين الأمريكى والإيرانى مذكرة تفاهم بين البلدين

الرئيس السيسى يرحب بتوقيع الرئيسين الأمريكى والإيرانى مذكرة تفاهم بين البلدين

أبراج الجمعة 19 يونيو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

أبراج الجمعة 19 يونيو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

أسعار النفط تتراجع

أسعار النفط تتراجع

أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73018

أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73018

أخبار اليمن : تحذير من طقس شديد الحرارة وأمطار

أخبار اليمن : تحذير من طقس شديد الحرارة وأمطار

أخبار اليمن : فوز غانا وكولومبيا في كأس العالم

أخبار اليمن : فوز غانا وكولومبيا في كأس العالم

وزير الداخلية يستقبل المُستشار الشُرطى للأمم المُتحدة

وزير الداخلية يستقبل المُستشار الشُرطى للأمم المُتحدة

رئاسة الجمهورية تعرب عن تقديرها البالغ لقيادة وحكمة الرئيس ترامب والتزامه بتحقيق السلام

رئاسة الجمهورية تعرب عن تقديرها البالغ لقيادة وحكمة الرئيس ترامب والتزامه بتحقيق السلام

مصر ترحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران

مصر ترحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران

الرئيسية أخبار مصرية

رئاسة الجمهورية تعرب عن تقديرها البالغ لقيادة وحكمة الرئيس ترامب والتزامه بتحقيق السلام

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئاسة الجمهورية تعرب عن تقديرها البالغ لقيادة وحكمة الرئيس ترامب والتزامه بتحقيق السلام

رئاسة الجمهورية تعرب عن تقديرها البالغ لقيادة وحكمة الرئيس ترامب والتزامه بتحقيق السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 06:30 مساءً -  

رحبت رئاسة جمهورية مصر العربية بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على مذكرة التفاهم بين البلدين، مشددة على الأهمية البالغة لهذه الخطوة نحو خفض التوتر وتجنيب المنطقة مزيدًا من حلقات التصعيد، واستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

 

 

وأعربت رئاسة الجمهورية -فى بيان- عن تقديرها البالغ لقيادة وحكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتزامه بتحقيق السلام وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، ولجهوده الصادقة للتوصل إلى نص توافقي لمذكرة التفاهم. كما تُقدِّر أيضًا الحرص الإيراني على التفاعل الإيجابي من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم. وتُثمن مصر التنسيق الكامل الذي تم مع الشركاء الإقليميين للوصول إلى هذه النتيجة المرضية، وتُقدِّر الجهود الدؤوبة التي بذلتها باكستان وقطر وباقي أطراف الرباعية ممثلة في السعودية وتركيا، للتوصل إلى مذكرة التفاهم المشار إليها.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إخترنا لك

وزير الداخلية يستقبل المُستشار الشُرطى للأمم المُتحدة

أخبار ذات صلة

0 تعليق