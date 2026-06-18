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وزير الداخلية يستقبل المُستشار الشُرطى للأمم المُتحدة

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وزير الداخلية يستقبل المُستشار الشُرطى للأمم المُتحدة

وزير الداخلية يستقبل المُستشار الشُرطى للأمم المُتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 06:30 مساءً - إستقبل محمود توفيق، وزير الداخلية، فيصل شاهكار، المُستشار الشُرطى لمنظمة الأمم المُتحدة، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، وذلك للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك بين المنظمة الدولية ووزارة الداخلية المصرية.

 

وأعرب المسئول الأُممى عن تقديره للدولة المصرية كونها إحدى كبرى الدول المُساهمة ببعثات الأمم المُتحدة لحفظ السلام، مشيداً بإسهامات كوادر الشرطة المصرية ودورهم المحورى والفاعل فى دعم الإستقرار وصون وبناء السلام بمناطق النزاعات فى مهام حفظ السلام الأُممية، الأمر الذى كان دوماً محل ثقة وتقدير قيادات المنظمة الأممية، لما تحظى به تلك القوات من سمعة دولية مُتميزة إكتسبتها من خلال إلتزامها بأعلى معايير السلوك والإحترافية فى أداء المهام المنوطه بهم.

 

من جانبه أعرب محمود توفيق، وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المُستشار الشُرطى لمُنظمة الأمم  المُتحدة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية الدائم على إيفاد كوادرها المتميزة من الضباط وعناصر الشرطة النسائية عقب تأهيلهم بالمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع للوزارة، لصقل مهارتهم بالخبرات والقُدرات التى تمكنهم من أداء مهامهم ببعثات حفظ السلام، فضلاً عن ترحيب الوزارة بإستضافة الفعاليات التدريبية التى تنظمها المنظمة فى إطار تعزيز آليات التعاون المُشترك ودعم جهود المنظمة الدولية فى حفظ وصون الأمن الدولى.

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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