انت الأن تتابع خبر استخدم علاج لمجموعة متنوعة من الحالات وفوائد صحية كثيرة.. منافع لا تحصى من زيت كبد الحوت والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - زيت كبد الحوت هو سائل مكمّل غني بـ أحماض أوميغا 3 الدهنية، وفيتامين أ، وفيتامين د. يتم استخراجه من كبد سمك القد وغيره من الأسماك الدهنية.
لعدة قرون
- تم استخدام زيت كبد الحوت لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات.
فيما يلي بعض الفوائد الصحية المدعومة علميًا لزيت كبد الحوت:
يدعم صحة القلب:
- أظهرت الدراسات أن زيت كبد الحوت قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل الدهون الثلاثية وزيادة الكوليسترول “الجيد” (HDL) وضغط الدم.
يقلل من الالتهاب:
- الأحماض الدهنية أوميغا 3 الموجودة في زيت كبد الحوت لها خصائص مضادة للالتهاب، مما قد يساعد في تقليل آلام المفاصل المرتبطة بالتهاب المفاصل والتهابات أخرى.
يعزز صحة الدماغ:
- أظهرت الدراسات أن زيت كبد الحوت قد يحسن وظائف الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف.
يعزز صحة العين:
- فيتامين أ الموجود في زيت كبد الحوت ضروري لصحة العين ووظيفتها. يمكن أن يساعد في منع التنكس البقعي، وهو سبب رئيسي لفقدان البصر لدى كبار السن.
يعزز صحة المناعة:
- يمكن أن يساعد فيتامين د الموجود في زيت كبد الحوت في تعزيز وظيفة المناعة وحماية الجسم من العدوى.
يُحسّن صحة البشرة:
- أظهرت الدراسات أن زيت كبد الحوت قد يحسن ترطيب البشرة ويقلل من الالتهاب، مما قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من حالات جلدية مثل الأكزيما والصدفية.
جرعة زيت كبد الحوت:
- تختلف جرعة زيت كبد الحوت الموصى بها اعتمادًا على عمرك واحتياجاتك الصحية الفردية. بشكل عام، توصي معظم المصادر بجرعة يومية تتراوح بين 1 إلى 3 ملاعق كبيرة (15-45 مل).
- من المهم استشارة طبيبك قبل تناول زيت كبد الحوت، خاصة إذا كنت حاملًا أو مرضعة أو تتناول أي أدوية.