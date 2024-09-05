انت الأن تتابع خبر ستغير حياتك 250 درجة... لو عندك كريم بانثينول اعرفي طريقة جهنمية لعمل وصفة للتخلص من مشاكل البشرة وشد التجاعيد في 10 دقائق فقط.. طريقة الاستخدام ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى النساء والفتيات حول العالم إلى الحفاظ على صحة بشرتهم وجمالها، ولكن مع ارتفاع أسعار منتجات العناية بالبشرة وانتشارها، يلجأ العديد إلى الطب البديل والوصفات الطبيعية والتي هي بالأخص ذات نتيجة مذهلة وعملية ، حيث تعتبر هذه الوصفات خيارا امنا للبشرة بفضل مكوناتها الطبيعية، مما يميزها عن المنتجات التي تحتوي على مكونات كيميائية قد تكون ضارة على المدى البعيد ولها اثار جانبية، من بين أبرز هذه الوصفات هي الوصفات التي تعتمد على كريم بانثينول، والذي سنتعرف على أبرزها الان.

مكونات وصفة كريم بانثينول لتفتيح البشرة وشد التجاعيد

تعد هذه الوصفة من أهم الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة، حيث تعتمد على كريم بانثينول والنشا، اللذان يحتويان على خصائص طبيعية قوية ومركبات فعالة في تفتيح البشرة وإضفاء نضارة عليها في وقت قصير، كما تساعد في التخلص من التجاعيد حول العينين، المكونات الأساسية للوصفة هي:

كريم بانثينول

ملعقة من النشا

ملعقة من عصير الليمون

ماء ورد

قطن طبيعي

طريقة تحضير واستخدام وصفة كريم بانثينول لتفتيح البشرة