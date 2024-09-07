انت الأن تتابع خبر «توقف عن تناولها علي الفور»...نوع من انواع المكسرات يمكن ان يسبب الي وافاتك حالا!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر المكسرات من افضل انواع المسليات التي يمكن ان تقوم بتناولها في اي وقت مثل الوجبات الخفيفه ويمكنك ايضا ان تضعها بجانب مجموعه من الاطباق كازينه مقرمشه للحلويات او الاطباق الصحيه ولكن هناك مخاطر نحن في غنى عنها خصوصا هذه الانواع التي سوف نقدمها لكم من خلال موقعنا الالكتروني دوت الخليج قد تؤدي الى خطر كبير لجسم الانسان وإصابته بشكل عديده.

قالت الخبيرة في التغذية الدكتورة فيكتوريا كلاس إن هناك ثلاثة أنواع من المكسرات تشير الدراسات إلى إمكانية أن تكون ضارة خاصة عند تناولها بكميات كبيرة وقد تسبب بعضها حالات الوفاة.

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