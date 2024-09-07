خطوات صبغ الشعر في المنزل باللون الأشقر الذهبي بمكونات طبيعية

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رياض - احمد صلاح - يعد تغيير لون الشعر وسيلة مميزة للتعبير عن الذات وإضفاء لمسة جديدة على المظهر، حيث يفضل الكثيرون صبغ الشعر بطرق طبيعية للحفاظ على صحة الشعر وتجنب المواد الكيميائية الضارة، إذا كنت ترغبين في الحصول على لون شعر أصفر بشكل طبيعي، فهناك بعض الطرق التي يمكنك اتباعها باستخدام مكونات طبيعية وآمنة، ومن خلال هذه السطور، سوف نوضح خطوات صبغ الشعر باللون الأصفر بطرق طبيعية سهلة وفعالة.

طريقة صبغ الشعر بالبابونج

يعد البابونج من أشهر المكونات الطبيعية التي تستخدم لتفتيح الشعر والحصول على درجات صفراء ذهبية، وذلك من خلال ما يلي:

احضار 4 أكياس شاي بابونج (أو ملعقتين كبيرتين من زهور البابونج المجففة)

اضافة 2 كوب من الماء المغلي

ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري).

اغلي الماء وأضيفي أكياس شاي البابونج أو زهور البابونج المجففة.

اتركي الشاي ينقع لمدة 30 دقيقة حتى يبرد.

قومي بتصفية الشاي واسكبيه في زجاجة رذاذ.

رشي الشاي على شعرك بالكامل، مع التركيز على المناطق التي تريدين تفتيحها.

اجلسي تحت الشمس لمدة 30-45 دقيقة لتحفيز التفاعل الطبيعي مع ضوء الشمس.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو.كرري العملية مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على لون أصفر طبيعي.

صبغ الشعر باللون الاصفر بالكركم

يعتبر الكركم من أفضل المكونات الطبيعية التي تمنح الشعر لون أصفر لامع، من خلال ما يلي:

احضار 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم

2 كوب ماء.

اخلطي مسحوق الكركم مع الماء وضعيه على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

اتركي الخليط ليبرد ثم صفيه.

ضعي السائل على شعرك بالكامل أو فقط على الأماكن التي تريدين صبغها.

اتركي الخليط على شعرك لمدة 20-30 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو لإزالة آثار الكركم.

يمكنك تكرار العملية مرة واحدة كل أسبوعين للحصول على اللون المرغوب.

صبغ الشعر باستخدام الزعفران

الزعفران هو أحد المكونات الطبيعية الفعالة في منح الشعر درجات لونية صفراء، ويتم تطبيق الطريقة من خلال ما يلي: