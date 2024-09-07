انت الأن تتابع خبر مش هتحسي بألم نهائي.. ملعقة من النشا لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبييض فوري للمناطق الغامقة من اول استعمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر خلطة النشا من الوصفات الفعالة للعناية بالبشرة حيث يمكن استخدامها لإزالة الشعر بشكل كامل كما أنها تساهم في التخلص من مشكلة الشعر الكثيف الذي يظهر بشكل متكرر سنستعرض في السطور التالية كيفية استخدام النشا للتخلص من الشعر الزائد في الجسم، بالإضافة إلى طرق العناية بالبشرة باستخدام هذه الخلطة المنزلية.

خلطة النشا لإزالة الشعر الزائد

يمكنك استخدام وصفة النشا المنزلية التي تساعد على إزالة الشعر من سطح الجلد، حيث أن لها العديد من الفوائد التي تعود بالنفع على صحة البشرة في هذا المقال، سنكشف عن سر خلطة النشا التي تزيل الشعر من خلايا البشرة دون ترك أي أثر لجذور الشعر، إذ تعتبر وصفة النشا المنزلية بديلا عن الخلطات غير الطبيعية أو التقليدية التي تؤدي إلى إعادة إنبات شعر الجسم ونموه بشكل أكثر كثافة.

مكونات خلطة إزالة الشعر الزائد

يمكن الاستغناء عن الطريقة التقليدية لنزع الشعر، والتي قد تسبب التهابات للبشرة، والاعتماد على خلطة النشا المنزلية التي تساهم في إزالة الشعر وفي الوقت ذاته يمكن استخدامها لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد يمكن تحضير هذه الخلطة من خلال توفير المكونات التالية:

2 ملعقة من النشا.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من ماء الورد.

1 ملعقة من عصير الليمون.

1 ملعقة من الكريم المرطب للجلد.

1 ملعقة من مطحون الترمس.

1 ملعقة من الدقيق.

ملعقة من جل الصبار.

خطوات تحضير خلطة إزالة الشعر الزائد

حضري وعاء مناسب وضعي فيه النشا وباقي مكونات الوصفة.

امزجي الخليط حتى يتجانس.

طبقي القليل من الوصفة على بشرتك حتى تجف.

يتم إزالة الشعر بسهولة ويعمل زيت الزيتون على ترطيب البشرة.

وصفة إزالة الشعر بالخل

1 ملعقة خل.

1 ملعقة فازلين.

1 ملعقة من النشا.

1 ملعقة من ماء الورد.

1 ملعقة من الكريم المرطب.

خطوات التحضير