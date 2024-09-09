انت الأن تتابع خبر تطويل الشعر بخلطات طبيعية ودعي التساقط واستمتعي بشعر كثيف وصحي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني معظم السيدات من بطء نمو الشعر وقد وضح خبراء العناية بالشعر أن السبب في ذلك يرجع في الغالب إلى بعض المشكلات الصحية التي تطلب العلاج بجانب عدة عوامل أساسية أبرزها الجينات الوراثية وسوء التغذية واستخدام منتجات كيمائية مضرة، ولكن على الرغم من ذلك أكد خبراء العناية بالشعر أنه يمكن اللجوء إلى الخلطات والوصفات الطبيعية كمحاولة لحل مشكلة بط نمو الشعر وخفته، واليوم ننقل لكم عبر هذا المقال أبرز الوصفات الطبيعية الفعالة والمضمونة لتكثيف وتطويل الشعر سريعًا.

عصير البصل لتطويل وتكثيف الشعر

يعرف عصير الليمون باحتوائه على نسبة عالية من الكبريت الذي يعمل على تعزيز انتاج الكولاجين في الأنسجة فبالتالي يساهم في نمو الشعر، ويتم استخدامه على النحو التالي:

نقوم بتقطيع بصلة أو أكثر حسب حاجة الشعر؛ إلى شرائح ثم عصرها.

وضع عصير البصل على فروة الرأس وتركه لمدة 15 دقيقة.

يغسل الشعر بماء وشامبو مناسب للشعر.

في حالة عدم الرغبة في استخدام عصير البصل نظرًا لرائحته النفاذة، يمكن استبداله بعصير البطاطا فهي تعطي نفس النتيجة.

تدليك الشعر لتكثيفه

يعمل تدليك فروة الرأس على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي تحفيز الشعر على النمو، كما أن تدليك الشعر يساهم في تحسين سمك الشعر، ويمكن في هذه الطريقة استخدام الزيوت الطبيعية للحصول على نتيجة أسرع وأفضل، وتتمثل طرق تدليك الشعر فيما يلي:

تدليك فروة الرأس بشكل تقليدي عن طريق وضع أطراف الأصابع على فروة الرأس والضغط بشكل دائري مع تمرير الأصابع بكامل فروة الرأس لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

تدليك الشعر أثناء الاستحمام عن طريق وضع الشامبو أو البلسم على الشعر والتدليك بأطراف الأصابع لمدة 5 دقائق ثم غسل الشعر.

يمكن شراء الأدوات المخصصة لتدليك الشعر مثل الفرش فهي تعطي نتيجة أفضل من الأصابع.

تعتمد هذه الطريقة على استخدام الزيوت الطبيعية لتدليك فروة الرأس، ومن الزيوت التي يمكن استخدامها زيت اللافندر أو زيت النعناع فهما يعملان على تعزيز نمو الشعر ويستخدمان عن طريق خلط قطرتين من أي منهما مع ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند ويتم تدفئة الخليط على النار قليلاً ثم تدليك فروة الرأس به كالمعتاد.

وصفة البصل لتطويل وتكثيف الشعر

وصفة البصل لتطويل وتكثيف الشعر معروفة بفوائدها بسبب احتواء البصل على الكبريت والمعادن التي تساعد في تحسين الدورة الدموية لفروة الرأس وتعزيز نمو الشعر، وفوائد هذه الوصفة تأتي من تحفيز الدورة الدموية وتعزيز إنتاج الكولاجين، مما يساعد في تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموها، وإليكم طريقة تحضير الوصفة واستخدامها:

1 بصلة متوسطة الحجم.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

طريقة تحضير الوصفة

قشري البصلة وقطعيها إلى قطع صغيرة، ثم اخلطيها في الخلاط أو ابشريها حتى تستخرج عصير البصل.

باستخدام قطعة قماش نظيفة أو مصفاة، قومي بتصفية عصير البصل لتتخلصي من الشوائب.

يمكنكم إضافة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لعصير البصل لتخفيف الرائحة وتحسين الترطيب.

باستخدام قطعة قطنية أو فرشاة، قومي بتوزيع العصير على فروة الرأس بحركات دائرية، تأكدي من تغطية فروة الرأس بالكامل.

اتركي الخليط على فروة الرأس لمدة 30-60 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدا باستخدام شامبو طبيعي أو شامبو معتاد لإزالة رائحة البصل.

للحصول على أفضل النتائج، يمكنك استخدام هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.

قد تكون رائحة البصل قوية، لذا يفضل غسل الشعر جيدا ويمكن استخدام ماء الورد أو الخل المخفف لإزالة الرائحة بعد الغسل.

ستلاحظين النتيجة بعظ الاستمرار بعمل تلك الوصفة.

عصير البصل والألوفيرا للشعر

الألوفيرا تهدئ فروة الرأس وتقلل من الالتهابات، كما أنها تساعد على تنعيم الشعر، لذا سنتعرف على طريقة عملها بالخطوات:

اخلطي كمية متساوية من عصير البصل وهلام الألوفيرا.

ضعي الخليط على شعرك وفروة رأسك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسل شعرك بالشامبو.

للحصول على أفضل النتائج، استخدمي هذه الوصفات بانتظام، مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

قد يترك عصير البصل رائحة قوية في الشعر، لذا يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت عطري مفضل إليك.

إذا كان لديك حساسية من البصل، تجنبي استخدام هذه الوصفات.

استخدمي شامبو خفيف لطيف على الشعر بعد استخدام وصفات البصل.

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