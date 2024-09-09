أفضل كيراتين طبيعي منزلي لفرد الشعر ونتيجة من أول استخدام

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رياض - احمد صلاح - أفضل كيراتين طبيعي لفرد الشعر، نعرف جميعًا أن زينة المرأة هي شعرها لهذا السبب يجب أن نعتني بشعرنا طوال الوقت والحفاظ عليه من أي عوامل خارجية وتعاني الفتيات ذوات الشعر المجعد والخشن من الإحراج في الكثير من الأوقات حيث لا يمكنهن تسريح الشعر كما يشاؤون أو تزيينه أو العناية به كما يجب لذلك فإن أفضل طريقة لفرد الشعر المجعد وتنعيم الشعر الخشن هي الطرق الطبيعية لفرد الشعر ونقدم لكم اليوم أفضل كيراتين منزلي لفرد الشعر.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر بمكونات منزلية

هناك أكثر من وصفة لفرد الشعر تقوم جميعها بتنعيم الشعر وفرده في مدة بسيطة وتعطي نفس نتائج الكيراتين الجاهز في فرد الشعر ونبدأ بأول ماسك من ماسكات فرد الشعر وهو:

ماسك النشا وجوز الهند لفرد الشعر

يعتبر من أقوى الوصفات في فرد الشعر وتنعيمه ويتكون من:

ملعقتان حجم كبير نشا ناعمة.

½ كوب من حليب جوز الهند الطازج.

كيفية استخدام الوصفة للشعر

في وعاء نظيف نضيف النشا وحليب جوز الهند معًا وباستخدام الملعقة نقلب هذه المقادير حتى تصير ممتزجة جيدًا.

وبعد ذلك نقوم بتقسيم مناطق الشعر لأجزاء متساوية حتى يمكن وضع الوصفة بسهولة.

نجهز الكيراتين الطبيعي الذي قمنا بتحضيره ونبدأ في غمس الشعر به جذورًا وأطرافًا.

ساعة ونصف بالضبط ونقوم بغسل الشعر بوضع الماء والشامبو برفق تمامًا حتى تزال الوصفة نهائيًا عن الشعر.

ولا تكرر سوى مرة واحدة فقط بالأسبوع.

كريم البانثينول لتنعيم الشعر

كريم البانثينول الشهير المستخدم لترطيب الشعر يمكن أن يستخدم أيضًا في علاج مشاكل الشعر المختلفة مثل:

علاج القشرة وتقليل تواجدها بالشعر.

ترطيب الشعر من جذوره.

تنعيم الشعر مثل الحرير.

يقوي جذور الشعر وبالتالي يحد من تساقط الشعر.