انت الأن تتابع خبر تحول لديناصور كاسر.. عروسة سعودية مراهقة تكشف ما حدث لزوجها العجوز عندما استخدم زيت الزيتون مع الموز والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - عروسة سعودية مراهقة تكشف ما حدث لزوجها العجوز بعد أن استخدم في ليلة الدخلة زيت الزيتون مع الموز وتحول الى وحش، يعتبر زيت الزيتون له العديد من الفوائد للجسم وللبشرة ويمكن استخدامه في العديد من الخلطات الطبيعية، وخلطة زيت الزيتون مع الموز من الخلطات القوية الفعالة في تكبير مناطق لدي السيدات مهما كان السن لذلك تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضير الوصفة وكيفية استخدامها بشكل صحيح للحصول على نتيجة سريعة، ولذلك خلال السطور التالية سنوضح طريقة عمل هذه الوصفة الجبارة وطرق استخدامها المتعددة للحصول على أفضل نتيجة.
مكونات وصفة زيت الزيتون والموز
- ثلاث ملاعق زيت زيتون.
- معلقة كبيرة خميرة.
- ثلاث ملاعق زيت حلبة.
- موز.
طريقة عمل وصفة زيت الزيتون والموز وكيفية استخدامها
- وصفة زيت الزيتون والموز من أفضل الوصفات الطبيعية وأكثرها أمانا لتكبير مناطق الانوثة فهي لا تحتوي على مواد كيميائية ولا تسبب أضرار للجسم مثل منتجات تكبير مناطق الانوثة التي تكون تكلفتها عالية بجانب احتوائها على نسبة عالية من الكورتيزون الذي يسبب العديد من الاضرار، وتعمل وصفة زيت الزيتون والموز على تكبير مناطق الانوثة كالشفاه عن طريق تحفيز الجسم لإنتاج هرمون الاستروجين، وتعمل على فتح الشهية وبالتالي تساعد في علاج النحافة.
- وتضاف المكونات وتقلب كلها جيدا في اناء واحد، ويمكن استخدام الوصفة بأكثر من طريقة حيث يمكن تناولها بعد كل وجبة كل يوم، وخلال أسبوع واحد فقط سوف يظهر الفرق، ويمكن استخدام هذه الوصفة بشكل مباشر على مناطق الانوثة للسيدات الذين لا يرغبن في الوزن بشكل عام عن طريق الوصفة في هذه المنطقة لمدة خمس دقائق وسوف تلاحظ المناطق أصبحت ممتلئة الغاية.