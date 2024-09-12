انت الأن تتابع خبر وداعاً لجرثومة المعدة وآلامها.. معجزة ربانية فاقت تقدم الطب نبتة جبارة تناولها بهذه الطريقة وستزول معاناتك إلى الأبد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر جرثومة المعدة بكتيريا حلزونية تنمو في جدران المعدة الداخلية وتنتقل عبر تناول الأطعمة الملوثة، مما يؤدي إلى حدوث ألم شديد في البطن تعتبر جرثومة المعدة من الأمراض المزعجة التي تصيب الكثير من الأفراد، وإنها نوع من البكتيريا التي تتسلل إلى الجسم وتتواجد في الجهاز الهضمي، وإذا استمرت لفترة طويلة قد تؤدي إلى ظهور تقرحات في جدار المعدة أو في الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، في هذا المقال سنتناول طرق معالجة جرثومة المعدة باستخدام الأعشاب استنادا إلى تقرير نشر على موقع “هيلث لاين”.

الشاي الأخضر

أظهرت دراسة أجريت عام 2009 على الفئران أن تناول الشاي الأخضر يمكن أن يسهم في قتل وإبطاء نمو البكتيريا المسؤولة عن جرثومة المعدة، وقد أظهرت النتائج أن تناول الشاي الأخضر قبل التعرض لجرثومة المعدة يساعد في الوقاية من التهاب المعدة، بينما يساهم تناوله أثناء الإصابة في تقليل حدة الالتهاب.

جذر عرق السوس

يعتبر جذر عرق السوس علاجا طبيعيا متداولا لقرحة المعدة، كما أنه يمكن أن يساهم في محاربة بكتيريا جرثومة المعدة وفقا لدراسة أجريت في عام 2009، فإن جذر عرق السوس لا يقضي على البكتيريا بشكل مباشر، ولكنه قد يساعد في منعها من الالتصاق بجدران الخلايا.

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