انت الأن تتابع خبر لونها هيبقى وردي فاتح..طريقة ذكية لاستخدام البنجر في توريد الشفايف والخدود.. يارتني جربتها من زمان! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستخدم العديد من السيدات والفتيات أحمر الشفاه والروج لتغيير لون الشفاه وإضفاء مظهر جذاب، كما يلجأ البعض إلى استخدام مورد الخدود للحصول على لون وردي للبشرة، ومع ذلك، تحتوي العديد من المنتجات التجارية على مواد قد تؤدي إلى اسمرار الشفاه أو تصبغ الجلد، ولذا، تم اكتشاف وصفة طبيعية باستخدام الفازلين والبنجر التي تساعد في توريد الشفاه والخدود بطرق آمنة دون التسبب في أي أضرار للبشرة، ومن خلال موقعنا المتميزدوت الخليج سنشرح لكم أهم التفاصيل تابعونا.

وصفة الفازلين والبنجر لتوريد الشفاه والخدود

تعتبر وصفة الفازلين والبنجر من الوصفات الفعالة لتوريد الشفاه والخدود، حيث أن كلا المكونين آمنين ولا يسببان أي ضرر للبشرة. كما أن البنجر يضفي لونا أحمر أو ورديا مميزا على الشفاه والخدود.

المكونات

يمكن تحضير هذه الوصفة باستخدام مكونات متوفرة في معظم البيوت:

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من بودرة البنجر أو عصير البنجر.

ملعقة صغيرة من زيت السمسم.

خطوات التحضير

1. إذابة الفازلين قم بإذابة الفازلين إما بوضعه في حمام مائي دافئ أو في الميكروويف.

2. إضافة البنجر أضف بودرة البنجر أو عصير البنجر إلى الفازلين وامزجهم جيدًا.

3. إضافة الزيت أضف زيت السمسم إلى الخليط واخلطه جيدًا.

4. تبريد الكريم احفظ الكريم في وعاء مناسب واتركه حتى يصبح قوامه كريميا.

طريقة الاستخدام