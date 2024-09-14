أفضل كريم تفتيح طبيعي للبشرة من البيت اصنعيه بنفسك الآن بأقل التكاليف

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رياض - احمد صلاح - أفضل كريم تفتيح طبيعي للبشرة من البيت، إن تفتيح لون البشرة من الأمور الهامة والضرورية والتي يجب المداومة عليها نظرًا للتغيرات المناخية تتعرض البشرة للعديد من التصبغات واللون الداكن وللتخلص من تلك المشكلة يجب الاهتمام بالبشرة وتنظيفها والعمل على تقشير البشرة لو مرة واحدة بالأسبوع، حيث تتعرض البشرة إلى عوادم السيارات وأدخنة المصانع وغيرها من الأمور التي تؤثر على جمال ونضارة البشرة وعملية تقشير الوجه ضرورية للتخلص من الخلايا الميتة العالقة بالبشرة والتي تعمل على سد المسام وظهور الحبوب والبثور، واليوم أحضرنا لكي سيدتي طريقة سهلة من أجل عمل كريم تفتيح طبيعي في المنزل بكل سهولة للحفاظ على بشرتك.

كريم تفتيح طبيعي

عزيزتي حواء يمكن الاعتماد على المواد الطبيعية من أجل العناية بجمال بشرتك لأن تلك المواد هي آمنة تمامًا على بشرتك فضلاً عن المعادن والفيتامينات التي تعود على البشرة نتيجة استخدام المواد الطبيعية، ابتعدي قد الإمكان عن الكريمات الصناعية التي تعطي نتائج مؤقتة وفور الاستغناء عنها ترجع البشرة باهتة وذو لون متصبغ كما كانت لذلك اعتمدي على استخدام كريم طبيعي من صنع يدك لضمان النتائج.

كريم تفتيح طبيعي للوجه

سوف نحتاج إلى مكونات بسيطة من أجل إعداد كريم التبييض الطبيعي، مع العلم أنه يمكن الاحتفاظ بذلك الكريم في الثلاجة لمة لا تزيد عن أسبوعين فقط ويتم استخدامه يوميًا على البشرة في المساء وقبل الذهاب إلى النوم والمكونات التي نحتاج إليها الآتي:

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب واحد من الزبادي.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

تحضير كريم تفتيح طبيعي

نحضر وعاء نظيف ونضع به المكونات التي لدينا ونخلط جيدًا.

نحتفظ بالكريم في علبة نظيفة ومحكمة الغلق ونضع العلبة في الثلاجة.

نستخدم الكريم يوميًا في المساء ونغسل الوجه في الصباح بالماء الدافئ.

افضل كريم تبييض الوجه في اسبوع

يعد الكركم من أسرار جمال البشرة والشعر لدى نجمات هوليود والوطن العربي والغربي حيث إن للكركم فوائد مذهلة ويمكن تحضير كريم تبييض الوجه المصنوع من الكركم في المنزل بسهولة والمكونات هي:

2 ملعقة كبيرة حليب سائل.

ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة كركم مطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل كريم تفتيح طبيعي للجسم

نخلط المكونات معًا في وعاء نظيف.

إذا لاحظنا أن قوام الكريم كثيف نقوم بتخفيفه بالقليل من الحليب.

نفرد الكريم على الوجه أو الجسم لمدة نصف ساعة.

نغسل بالماء البارد ونكرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية.

كريم تبيض الوجه طبي

هناك أنواع كثيرة من كريمات التبيض الطبية والتي أثبتت نجاحًا كبيرًا ويعد كريم بيوديرما وايت من الكريمات التي تساعد على تفتيح البشرة خاصة الأماكن الداكنة الموجودة والتصبغات الشمسية، كما أنه ممتاز وخفيف على البشرة وسهل الامتصاص فتقوم البشرة بامتصاصه بسرعة وسهولة، كما أنه يعمل أيضًا على تقشير الخلايا الميتة من البشرة والتخلص منها بالإضافة أنه مناسب جدًا لأصحاب البشرة الحساسة.

كريم القهوة والنشا لشد البشرة

هذا الكريم ممتاز في شد تجاعيد الوجه والتخلص السريع من علامات تقدم العمر ويصلح لجميع أنواع البشرة.

ملعقة صغيرة قهوة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

طريقة تحضير الكريم

نقوم بخلط المكونات معًا مع إضافة 3 ملاعق من الماء.

ثم نقوم برفع المكونات على نار.

نقوم بعملية التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي.

بعد ذلك ننزل من على النار ونترك الكريم يبرد.

ثم نقوم بوضع زيت الزيتون مع التقليب.

بعد ذلك نضع الكريم في علبة نظيفة.

نستخدم الكريم بشكل يومي.

نقوم بوضعه على بشرة نظيفة ثم ننتظر 15 دقيقة.

بعد ذلك نغسل الوجه.

كريم الخيار لشد الوجه وتبيضه