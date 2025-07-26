الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد البقدونس من الخضراوات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية ويستخدم في الطهي بعدة أشكال سواء طازج أو مجفف ويحتوي على كميات كبيرة من الماء مما يجعله مفيدًا في ترطيب الجسم كما يحتوي على مضادات أكسدة تحارب الشيخوخة وتحافظ على نضارة البشرة وصحة الجسم بشكل عام

عشبة خضراء تنعش الذاكرة تغذي الدماغ تشد أوتار الشباب تزهر الشعر وتمدد خيوط العمر

يحتوي البقدونس على نسبة عالية من الكالسيوم تتجاوز ٨٠ ملغ في الكوب الواحد ما يجعله من أفضل الأطعمة التي تعزز قوة العظام وتدعم وظائف الأعصاب كما يساعد في الحفاظ على صحة القلب ويقلل من فرص الإصابة بأمراض العظام والمفاصل مع التقدم في العمر

دور البقدونس في تعزيز وظائف الدماغ

فوائد البقدونس للصحة العامة