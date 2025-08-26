الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم العناية بالبشرة، تبحث الكثير من النساء عن حلول بسيطة وفعالة تمنحهن نتائج سريعة وآمنة، ومن بين هذه الحلول يبرز مزيج الفازلين والملح الذي يمكن استخدامه يوميًا في غرفة النوم بطرق مبتكرة، فهو ليس مجرد مرطب تقليدي، بل يمتلك خصائص متعددة تساعد في تحسين ملمس البشرة وإزالة الشوائب والتقليل من مشاكل الجلد المختلفة، مما يجعله إضافة مميزة لأي روتين تجميلي.

«عمرك ضاع وانت مش عارفها!».. 22 سبباً مذهلاً سيجعلك تستخدم الفازلين والملح كل ليلة في غرفة النوم

يمكن لمزيج الفازلين مع الملح أن يكون حلًا مثاليًا لتقليل تشققات الشفاه، حيث يعمل الملح على إزالة الجلد الميت بينما يوفر الفازلين الترطيب اللازم، كما يمكن استخدام نفس المزيج لتقشير القدمين وتجديد البشرة، من خلال تغطيتهما بجوارب لتعزيز تأثير الترطيب، وبالتالي يصبح الجلد ناعمًا ومرطبًا ويظهر بمظهر صحي.

إزالة آثار المواد الكيميائية

تتعرض فروة الرأس أحيانًا لتراكم المواد الكيميائية من منتجات الشعر المختلفة، وللتخلص من آثارها يمكن مزج الفازلين مع الملح في ماء واستخدامه لمدة قصيرة، هذا الخليط يساعد على تنظيف الشعر وفروة الرأس بطريقة طبيعية، كما يمكن استخدام الفازلين لإزالة المكياج بدون تهيج العينين، مما يجعله بديلًا آمنًا للمنتجات الكيميائية.

تهدئة البشرة وحمايتها من الجفاف

للحصول على بشرة هادئة ومرطبة، يمكن تحضير قناع من الفازلين والملح يطبق على الوجه لمدة 10-15 دقيقة، كما يمكن دمجه مع هلام الصبار لتعزيز الحماية من الجفاف والتشققات خلال الشتاء، وبالتالي يساهم المزيج في تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة ويمنح البشرة ملمسًا صحيًا ونضرًا.

باستخدام هذه الطرق، يصبح الفازلين والملح مزيجًا متعدد الاستخدامات لدعم جمال البشرة بطريقة طبيعية وآمنة.