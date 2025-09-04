الرياض - كتبت رنا صلاح - النباتات من أبرز الكائنات الحية وأبرزها التي تستدعي بصفة دائمة إلى المياه، ولكن هناك نوع معين من هذه النباتات التي لا تحتاج إلى شرب الماء، لأنها تستطيع البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة بدون حاجة إلى أي قطرة ماء واحدة، كذلك هذه النباتات تكون لديها القدرة الفائقة للغاية على التكيف والتماشي والتأقلم مع كل الظروف المناخية، وهذا النوع الذي سوف نتحدث عنه ومعروف باسم الكفغان، لذلك من خلال هذا الموضوع سوف نوفر لكم جميع المعلومات المتعلقة بهذا النوع من النباتات.

نبات يعيش مئات السنين بدون ماء… وبيستخدم في صناعة أدوية كتيرة!!

نبات الكفغان يعتبر من النباتات الغريبة المختلفة، كما أنه يكون ملفت للأنظار وذلك بسبب قدرته الكبيرة على تحمل الظروف المناخية المتنوعة، حيث أنه يمتلك القدرة على التكيف مع الظروف الجافة وأيضا يمكن البقاء على قيد الحياة لعدة سنوات بدون ماء بل يمكن أيضا أن يفقد 95% من محتواه من الرطوبة دون أن يتعرض للتلف أو لأي أضرار، وذلك النوع من النباتات يتميز بأوراقه الخضراء الرقيقة، كما أنه ينمو في التربة الرملية الجافة، ويستطيع أن يعيش تحت أشعة شمس شديدة.

كيفية استخدام نبات الكفغان

هل تدركوا بأن الموطن الأصلي لذلك النوع من النباتات هو جنوب نيومكسيكو إلى غرب تكساس وأمريكا الوسطى، وأيضا هل تدركوا بأن يمكن استخدام ذلك النوع من النباتات في الكثير من الأمور، حيث أن يتم استخدامه عن طريق نقع ملعقة منه في الماء الساخن ويتم استخدام الشاي الناتج منه وذلك لعلاج نزلات البرد والتهاب الحلق، كما أنه أيضا يساعد على تسهيل عملية الولادة ويقوم بامتصاص الطاقة السلبية من الجسم.