الرياض - كتبت رنا صلاح - فاكهة الكيوي مش بس لذيذة، دي كمان كنز طبيعي مليان فوائد مبهرة للجسم، وخصوصًا للهضم والتنفس. الدراسات بتأكد إن الكيوي غني بالفيتامينات والمعادن والألياف اللي بتخلي الجسم يشتغل بكفاءة ويقاوم الأمراض. واللي هيبهرك أكتر إن خبير تغذية كبير وصف الكيوي إنه من أفضل الفواكه اللي ممكن تاكلها لو بتعاني من مشاكل في المعدة أو الجيوب الأنفية!

حاجة مدهشة.. خبير يكشف سر "الكيوي" في تحسين الهضم وصحة الجهاز التنفسي

الكيوي بيحتوي على إنزيم “الأكتينيدين” اللي بيساعد في تكسير البروتينات بشكل أفضل في المعدة. وده معناه إن الكيوي بيساعد الجسم يهضم الأكل أسرع ويريّح المعدة من الانتفاخ والغازات. كمان الألياف الموجودة فيه بتنشط حركة الأمعاء وتحسن من عملية الإخراج.

الكيوي وصحة الجهاز التنفسي

فاكهة الكيوي مليانة بفيتامين C اللي بيقوي المناعة بشكل عام، لكن كمان له تأثير مباشر على الجهاز التنفسي. في دراسة عملت على أطفال، اللي كانوا بياكلوا كيوي بشكل منتظم قلّت عندهم أعراض البرد والربو وكمان السعال الجاف.

فوائد تانية مذهلة للكيوي

يحافظ على صحة البشرة ويقلل التجاعيد بسبب مضادات الأكسدة.

ينظم ضغط الدم بفضل البوتاسيوم الموجود فيه.

يساعد على النوم بشكل أفضل لأنه يحتوي على السيروتونين.

إزاي تضيف الكيوي لنظامك اليومي؟

ضيف شرائح الكيوي للزبادي أو الشوفان الصبح.

اعصره مع فواكه تانية لعصير منعش ومغذي.

اكله كوجبة خفيفة بين الوجبات بدل الحلويات.

فاكهة صغيرة لكن مفعولها كبير، الكيوي مش بس طعمه حلو لكن كمان فوائده فوق الخيال. لو عايز جهاز هضمي قوي ومناعة حديد، خلّي الكيوي جزء من أكلك اليومي.