الرياض - كتبت رنا صلاح - على الرغم من أن مشروب الحلبة لا يفضله الكثير من الأشخاص بسبب طعمه ورائحته الغير لطيفة، وهناك الكثير من الأشخاص الذين ينفور من رائحة الحلبة الصعبة إلا أن تناول مشروب الحلبة الحصى له فوائد صحية كثيرة جدا، لذلك دعونا من خلال هذا الموضوع وعبر بوابة الزهراء الإخبارية نتعرف سويا بشكل مختصر جدا عن أهم الفوائد الصحية التي قد يحصل عليها الشخص عند تناول الحلبة ربما تكون من الأفراد التي تحرص بعد ذلك بالانتظام على تناول الحلبة بشكل منتظم وإن لم تكن الحلبة محببة له من قبل.

مصيبة أن تحرم نفسك منها .. معلقة حلبة كل يوم شوفي بتعمل ايه معجزات ربانية في بذور أغلي من الذهب

لمرضى الأنيميا

نجد أن معظم أطباء التغذية دائما ما يكون لديهم نصيحة مستمرة للأشخاص التي تعاني من فقر الدم والانيميا الشديدة أن يقوموا بالانتظام على تناول الحلبة وهذا ثلاث مرات يوميا خاصة أن الحلبة تحتوي على معدلات مرتفعة من الحديد وهذا يساهم في الوقاية من الأنيميا في فتره زمنيه قصيره هذا طبعا بخلاف الأدوية التي يتم أخذها باستشارة الطبيب.

لمرضى السكري

من المشروبات الصحية للغاية لجميع مرضى السكري هو مشروب الحلبة والذي يجب أن يتم الحرص على تناوله بمقدار مرتين يوميا على الأقل خاصة أن الحلبة تعمل على خفض نسبة السكر في الدم إلى حد كبير ويتم استشارة الطبيب قبل تناولها هذ بخلاف فوائدها للحفاظ على صحة القلب والجهاز الهضمي.

لتقوية الشعر

نجد ان الحلبة تحتوي على معدلات مرتفعة من البروتين وهذا بدوره يساهم في تقوية الشعر إلى حد كبير ويقلل من مشكلة التساقط ويعمل على زيادة النمو والقضاء على الفراغات.