مفيش كيماوي تاني من النهاردة.. عشبة جهنمية جبارة تقضي على الورم تماما تنمو في فصل الشتاء

الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم تتسارع فيه الاكتشافات الطبية، برزت بقلة الرجلة كإحدى الأعشاب التي تحمل أسرارًا علاجية مذهلة، لتعيد الأمل لمن يبحثون عن بدائل طبيعية بعيدًا عن الكيماويات، حيث تنمو هذه النبتة البرية في الأراضي الزراعية دون تدخل الإنسان، وتشتهر بقدرتها الفائقة على تعزيز الصحة ومقاومة الأمراض المزمنة، الأمر الذي جعلها محل اهتمام الباحثين والأطباء على حد سواء.

بقلة الرجلة، المعروفة أيضًا بالبقلة أو الفرفحينا، تحتوي على عناصر غذائية ومواد طبيعية فعالة تجعلها خيارًا مميزًا لعلاج العديد من المشاكل الصحية، إذ أثبتت الأبحاث أن لها تأثيرًا قويًا في مكافحة الخلايا السرطانية وتقليل نسب الكوليسترول الضار في الدم، كما أنها تساهم في الحد من مشاكل القلب وتصلب الشرايين، ما يجعلها درعًا طبيعيًا لحماية الجسم من أخطر الأمراض.

طرق الاستفادة من الرجلة

يمكن تناول الرجلة بأكثر من طريقة، فالبعض يفضل أكلها نيئة ضمن السلطات، بينما يفضل آخرون طبخها على طريقة السبانخ أو الملوخية، كما يمكن إضافتها إلى أطباق مختلفة للاستفادة من قيمتها الغذائية العالية، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن، إضافة إلى الأحماض الدهنية المفيدة، مما يجعلها مكونًا غذائيًا وعلاجيًا في الوقت ذاته.

استخداماتها في الطب التقليدي

الطب الصيني القديم اعتمد على هذه العشبة بشكل كبير في وصفاته لعلاج التهابات وأمراض مزمنة، واليوم يعاد اكتشاف قيمتها من جديد في مجالات الطب البديل، حيث يرى خبراء الصحة أن إدخال الرجلة في النظام الغذائي قد يكون وسيلة طبيعية لتعزيز المناعة ومكافحة الأورام دون الحاجة إلى مواد كيميائية ضارة.