الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الريحان من الأعشاب التي تمنح الطعام نكهة مميزة، كما إنه عشبة مليئة بالعناصر الغذائية التي تساهم في تعزيز المناعة، وتحمي من السرطان وأمراض القلب، ويجدر بالاشارة إلى أن الريحان تم استخدامه لآلاف السنين كمكون أساسي للسلطات والوصفات الإيطالية، كما استخدم في طقوس التحنيط في مصر القديمة.

ورقة صغيرة.. عشبة تحميك من السرطان وأمراض القلب

ومن جانبها، قالت أخصائية التغذية المسجلة جيليان كلوبرتسون لمؤسسة “كليفلاند كلينك” غير الربحية، إن “الريحان، خاصة أوراقه المجففة، مصدر مليء بفيتامين “ك”، فهو معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهاب، ويمكن أن يعزز صحتك العقلية أيضاً اعتماداً على النوع والطريقة التي تستخدمه بها”.

وتعتبر أوراق الريحان، مثل الريحان الحلو والجنوفيسي، والبنفسجي، والمقدس، مصدراً مليئاً بمضادات الأكسدة، كما أن الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة تمنع تلف الخلايا، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وذلك وفقاً لما ذكر تقرير لصحيفة “إنديبندنت” البريطانية.

الريحان والسرطان

كما أضافت كلوبرتسون: “هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن الريحان أداة قوية للوقاية من السرطان، لكن الباحثين بحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات على البشر للتأكد من النتائج، ومعرفة كمية الريحان التي يجب استهلاكها”.

وفي دراسة سابقة، اكتشف الباحثون أن الريحان الحلو يمنع نمو خلايا سرطان القولون البشرية، وأن 6 أنواع من الريحان تتمتع بخصائص مضادة للسرطان، أما عن مرضى السرطان، فوجد الباحثون أن بعض مركبات الريحان، مثل الفيتامين “سي”، والزنك، والحديد، قد تعزز صحة الجهاز المناعي.

وكشفت الكثير من الأبحاث أن الريحان يساهم في تقليل ارتفاع ضغط الدم، ويحسن مستويات الكوليسترول، كما أنه يقوم بإدارة مستويات السكر في الدم، ومع ذلك، حذر الخبراء، أن الإفراط في تناول الريحان، أو تناوله مع بعض الأدوية قد يزيد من سيولة الدم بشكل مفرط، وقد يخفض مستويات السكر في الدم وضغط الدم بشكل زائد.