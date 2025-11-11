كريم محمود عبد العزيز يشعل مواقع التواصل ويتصدر تريند جوجل بعد إعلان طلاقه رسميًا بكلمات صادقة وصادمة

القاهرة - محمد ابراهيم -

في مفاجأة هزّت الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي، تصدّر النجم كريم محمود عبد العزيز تريند محرك البحث “جوجل” خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلن بنفسه خبر طلاقه الرسمي من زوجته آن الرفاعي، في بيان صريح وحزين عبر خاصية “الاستوري” على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، كشف فيه تفاصيل انفصاله وتوضيحه للحقائق بعد سيل من الشائعات التي طالت حياته الخاصة خلال الفترة الأخيرة.

أكد كريم في رسالته أن الطلاق تم رسميًا بعد سنوات طويلة من الزواج، مشددًا على أنه يكنّ لزوجته السابقة كل الاحترام والتقدير، قائلًا: “الطلاق شرع ربنا، أُكنّ لأم بناتي كل الاحترام والتقدير، ومهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم، حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدًا إن في حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبلها كده”.

وحرص النجم الشاب على وضع حدٍ نهائي للشائعات التي ربطت بينه وبين الفنانة دينا الشربيني، مؤكدًا أنها لم تكن سببًا في الانفصال قائلًا: “مفيش أي شخص جت سيرته مؤخرًا كان سبب في الانفصال، وماكنتش أفضل أتكلم عن حياتي الشخصية احتراما لكل الأطراف، لكن تقديرًا للجمهور اللي بيهتم بأمري وجب التوضيح”.

هذا البيان الصريح كان كفيلًا بإشعال السوشيال ميديا، حيث انهالت التعليقات المتعاطفة مع كريم محمود عبد العزيز من محبيه الذين عبّروا عن دعمهم الكامل له، مؤكدين احترامهم لشجاعته ووضوحه في التعامل مع الموقف دون الدخول في مهاترات أو تفاصيل تمس حياته الخاصة.

وجاء تصدر كريم للتريند نتيجة التفاعل الضخم الذي أحدثه تصريحه، خاصة بعد أن كانت هناك علامات استفهام كثيرة دارت حول علاقته بزوجته خلال الشهور الأخيرة، عقب تداول أخبار غير مؤكدة عن توتر العلاقة بينهما بسبب شائعات فنية. وقد أشار مقربون منه إلى أن الانفصال تم في هدوء تام ودون أي خلافات علنية، حفاظًا على خصوصية الأسرة ومشاعر الأبناء.

وتشير المعلومات إلى أن كريم محمود عبد العزيز قد بدأ في ترتيب حياته من جديد بعد الطلاق، وحرص على الابتعاد مؤقتًا عن أجواء السوشيال ميديا، رغم تصدره الترند، لرغبته في قضاء وقت أطول مع بناته واستعادة توازنه النفسي بعد تلك التجربة الصعبة.

وعلى الصعيد الفني، خرج كريم رسميًا من سباق دراما رمضان 2026 بعدما كان قد تعاقد على بطولة مسلسل جديد بعنوان "دهب حر"، من نوعية الأعمال القصيرة ذات الـ15 حلقة، تأليف أحمد وائل وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة “سينرجي”. إلا أن العمل تم تأجيله رسميًا لظروف إنتاجية، ما اعتبره البعض فرصة مناسبة للنجم الشاب للراحة وإعادة ترتيب أولوياته بعد فترة مليئة بالضغوط الشخصية والمهنية.

وبينما يلتزم كريم الصمت حاليًا تجاه أي تفاصيل إضافية تخص حياته الخاصة، يواصل الجمهور التعبير عن تضامنه معه على منصات التواصل، مؤكدين أنه استطاع رغم أزمته الشخصية أن يثبت احترامه لنفسه ولجمهوره، ما جعله يتصدر العناوين والبحث، ليس بسبب أزمة، بل بسبب رقيه في التعامل معها.

في النهاية، يظل كريم محمود عبد العزيز واحدًا من أكثر النجوم الذين يتمتعون بشعبية كبيرة وسمعة طيبة داخل الوسط الفني وخارجه، ونجح بتصرفه الأخير في أن يقدّم درسًا في الاحترام والهدوء، مؤكدًا أن النضج الفني لا يكتمل إلا بالنضج الإنساني.

