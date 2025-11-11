شيرين عبدالوهاب تتصدر الترند بانتصار قضائي ورسالة دعم مؤثرة من عمرو أديب: “حرام موهبة زي دي تختفي”

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدرت النجمة شيرين عبدالوهاب مؤشرات البحث على "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد أن أصبحت محور حديث الجمهور والإعلاميين، عقب رسائل الدعم التي تلقتها من الإعلامي عمرو أديب، إلى جانب إعلان انتصارها القانوني الجديد على شركة روتانا في نزاع طال لسنوات.

وفي تفاصيل المشهد، وجّه الإعلامي عمرو أديب رسالة مؤثرة للفنانة شيرين عبر حسابه على منصة "X"، عبّر فيها عن اشتياقه الكبير لصوتها وظهورها الفني، قائلًا: "أشاهد شيرين على إم بي سي مصر في حفلة منذ مدة، بجد حرام إن موهبة بهذا الحجم تختفى لسبب أو لآخر، لن تتكرر وليس لها بديل، نفسي شيرين ترجع تاني أغاني ومشاعر وإحساس. بجد حزين."

كلمات عمرو أديب لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهور شيرين، الذين شاركوا مقاطع من حفلاتها القديمة، مؤكدين أن غيابها ترك فراغًا كبيرًا في الساحة الغنائية، وأنهم ينتظرون عودتها بفارغ الصبر، خاصة بعد سلسلة الأزمات التي مرت بها في السنوات الماضية.

وفي سياق آخر، أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب فوزًا قانونيًا جديدًا على شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد أن رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الشركة ضدها، لتؤكد المحكمة نهائية الحكم لصالح الفنانة المصرية.

وكشف المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي شيرين عبدالوهاب، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن تفاصيل الحكم قائلًا: "انتصار جديد للفنانة شيرين عبدالوهاب على روتانا. أصدرت محكمة النقض حكمًا يعد انتصارًا جديدًا للفنانة شيرين على شركة روتانا، وذلك للمرة الثانية، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الطعن رقم 11834 لسنة 95، وألزمت الشركة بالمصروفات وأتعاب المحاماة."

وبذلك تصبح شيرين عبدالوهاب حرة في إصدار أغانيها الجديدة والتعاقد مع أي جهة إنتاجية دون قيود، بعد أن أغلق القضاء المصري هذا الملف بشكل نهائي لصالحها، لتنتهي سنوات من النزاعات القانونية التي أعاقت مسيرتها الفنية.

ويعد هذا الانتصار الجديد دافعًا قويًا لعودة شيرين إلى جمهورها ومحبيها، خاصة مع الدعم الكبير الذي تلقته من الإعلاميين والفنانين، وسط تمنيات الجميع بعودتها إلى الساحة الغنائية التي اشتاقت لصوتها الفريد وإحساسها الصادق.