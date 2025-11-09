الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد الكزبرة من الأعشاب العطرية التي لا تقتصر فوائدها على تحسين نكهة الطعام فقط، بل تلعب دورا مهما في تنظيف الجسم من السموم، فقد أثبتت الدراسات أن الكزبرة قادرة على إزالة المعادن الثقيلة مثل الزئبق من الأعضاء الداخلية، مما يجعلها خيارا طبيعيا لتنقية الكبد والكلى والبنكرياس، و بفضل تركيبتها الغنية بالمعادن والفيتامينات، أصبحت الكزبرة حليفا قويا في تعزيز الصحة العامة ودعم وظائف الجسم الحيوية.

"مش بس ريحتها حلوة دي كمان بتصنع المعجزات!" عشبة الكزبرة تساعد على تنظيف الجسم وتنظيم السكر وفوائد

ما الذي يجعل الكزبرة فعالة في تنقية الجسم؟

تحتوي الكزبرة على مجموعة كبيرة من المعادن الضرورية لصحة الجسم، منها الكالسيوم بنسبة 67 ملليغرام لكل 100 جرام، والبوتاسيوم الذي يغطي حوالي 26% من الاحتياج اليومي، بالإضافة إلى الحديد والماغنسيوم والمنغنيز بنسب مهمة، و هذه المعادن تساهم في دعم وظائف الكلى والكبد والبنكرياس، كما تساعد في إزالة السموم من الجسم. إضافة إلى ذلك، تحتوي الكزبرة على زيوت طيارة مثل اللينالول والكافور، والتي لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومطهرة، مما يعزز من قدرة الجسم على التخلص من السموم بكفاءة أكبر.

كيفية الاستفادة من الكزبرة في النظام الغذائي اليومي

تُزرع الكزبرة في عدة دول حول العالم مثل روسيا، السودان، مصر، وإيطاليا، وتستخدم بطرق متعددة في الطبخ، و يمكن تناول الكزبرة كمشروب مغلي للاستفادة من مكوناتها الصحية، أو إضافتها طازجة إلى وجبات الإفطار والغداء لتعزيز القيمة الغذائية، استخدام الكزبرة يوميا يساعد على تزويد الجسم بالمعادن والعناصر الضرورية، مما يساهم في تحسين الصحة العامة وتنقية الأعضاء الداخلية بشكل طبيعي وآمن.