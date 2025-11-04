الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعتبر الكمون واحد من أشهر وأهم أنواع التوابل المنتشرة على مستوى دول العالم، فهو يعد مكوّن أساسي ورئيسي في كل البيوت تقريبًا، سواء داخل الدول العربية وأيضا الدول الغير العربية، لما يتمتع به الكمون من خصائص فريدة ومميزة وفوائد كثيرة وصحية مذهلة.

عشبة رخيصة جدًا وفي نفس الوقت فوائدها من دهب.. تقضي على الإمساك وأحسن حل لتنشيط الدماغ والذاكرة

ويُستخدم الكمون على مر السنين كواحد من أهم البهارات التي تضيف الأطعمة نكهة مميزة وطبيعية جدا، بالإضافة إلى دوره العظيم في تحسين وتقوية الصحة والوقاية من كل الأمراض.

فوائد الكمون الصحية

يمتلك الكمون تركيبة غنية بالعناصر المفيدة للجسم، فهو يحتوي على مركبات مناعية قوية وخصائص مضادة للبكتيريا والأورام، مما يجعله من التوابل التي لا تقتصر فوائدها على الطعم فقط.

فيما يلي أبرز فوائده الصحية:

يساعد على تحفيز إفراز اللعاب وتنشيط الإنزيمات الهاضمة مما يسهّل عملية الهضم.

يساهم في علاج اضطرابات المعدة مثل الانتفاخ والإسهال والغثيان.

يمد الجسم بـ الحديد والكالسيوم والفسفور والفيتامينات الأساسية.

يعزز صحة القلب والمناعة العامة.

يساهم في تحسين الذاكرة والوقاية من بعض الأمراض الخطيرة.

يمكن استخدامه كعلاج طبيعي في حالات ضعف الشهية ومشاكل الجهاز الهضمي.

استخدامات الكمون في المطبخ

يُعتبر الكمون من التوابل الأساسية في المأكولات الشرقية والعالمية، ويُستخدم في تحضير العديد من الأطباق لما يضيفه من نكهة غنية ومذاق لذيذ.

ومن أبرز استخداماته في المطبخ:

يدخل في إعداد توابل التاكو، وهو طبق شهير في المطبخ المكسيكي يعتمد على خبز الذرة.

يُستخدم مع الحمص والأرز والخضار لإضفاء نكهة مميزة.

يُضاف إلى الدواجن واللحوم المشوية والمأكولات البحرية ليمنحها طعمًا فريدًا ورائحة شهية.

وبحسب ما أوضح موقع مايو كلينك الطبي الأمريكي، فإن الكمون يُعد من أهم التوابل التي تجمع بين النكهة والفائدة الصحية، ويمكن اعتباره مكملًا غذائيًا طبيعيًا إذا تم استخدامه بانتظام وبكميات معتدلة.