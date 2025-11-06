الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الملايين من الأفراد على مستوى العالم من أزمة الشيب وظهور الشعر الأبيض، خاصة بين فئات الشباب، فعادة ما يلجأ الكثير منهم إلى الصبغات من أجل إخفاء هذا اللون، وفي الفترة الأخيرة ظهر أمل جديد في التخلص من الشيب بشكل طبيعي دون الحاجة إلى الصبغات، حيث توصل علماء من جامعة ناغويا اليابانية إلى اكتشاف جديد قد يُحدث ثورة في مجال العناية بالشعر، إذ استنتجوا أن مضاد الأكسدة “لوتيولين” قد يوقف الشيب، استنادًا إلى تجارب أجريت على الفئران.

وداعاً للصبغات.. اكتشاف طريقة بسيطة للتخلص من الشعر الأبيض

وعلى الرغم من أن الدراسات على البشر لم تبدأ بعد وكانت التجارب على الفئران فقط، يعتقد العلماء أن مركب لوتيولين يمكن أن يكون له تأثير مشابه على الإنسان، حيث إنه يتواجد في الكثير من الخضروات، كالكرفس، البروكلي، الجزر، البصل والفلفل، وبالتالي يجعل الوصول إليه أمرًا سهلًا.

اكتشاف طريقة بسيطة للتخلص من الشعر الأبيض

وأشار قائد فريق البحث، البروفيسور ماساشي كاتو، إلى أن “نتائج الدراسة كانت مفاجئة”، مبينًا أن اللوتيولين يمكن أن يحمل تأثيرًا فريدًا في الوقاية من الشيب، مضيفًا: “تشير هذه النتائج إلى أن اللوتيولين قد يكون له تأثيرات طبية مهمة، تمنع ظهور الشعر الأبيض”.

طريقة عمل اللوتيولين لحل مشكلة الشيب

ويشار إلى أن الشعر الأبيض عادة ما يظهر بسبب فقدان خلايا الصبغة في بصيلات الشعر مع تقدم العمر، حيث يتسبب ذلك في نمو شعر خالٍ من اللون، وأوضحت الدراسات أن “لوتيولين” يمنع هذا التغيير بشكل فعال، وخلال التجربة تم منح الفئران أحد 3 مضادات أكسدة، حتى أظهر “لوتيولين” فقط تأثيرًا قويًا في الحفاظ على لون الشعر الطبيعي، إلا أن التأثير لم يكن مرتبطًا بدورة نمو الشعر نفسها، ولكن في تأثير اللوتيولين على الصبغة في الشعر.

وكشف العلماء أن عملية ظهور الشيب عند البشر تشبه تلك التي تحدث في الفئران، وبالتالي فإن ذلك يعزز الآمال في تطوير علاج فعال للشيب في المستقبل القريب.