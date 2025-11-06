الرياض - كتبت رنا صلاح - فوائد الجبنة القريش، بينما يجد الكثيرون صعوبة في اختيار طعام صحي للإفطار، يجهل البعض أهمية وجبة تقليدية تعود بفوائد عظيمة على الجسم، وهي الجبنة القريش. يعتبر هذا النوع من الطعام، الذي ارتبط بالمائدة الريفية منذ زمن بعيد، وجبة فريدة تحتوي على أسرار صحية تتعلق بواحد من أهم أعضاء الجسم، ألا وهي الكلى.

سر مذهل لعلاج وحماية الكلى .. فوائد الجبنة القريش للجسم

فوائد الجبنة القريش للكلى

تعد الجبنة القريش أكثر من مجرد مصدر للبروتين، فهي تحمل العديد من الفوائد الأخرى:

غذاء خفيف بقيمة غذائية مرتفعة

تتميز الجبنة القريش بمحتواها المنخفض من الدهون والصوديوم مقارنة بأنواع الجبن الأخرى، مما يجعلها الخيار الأمثل لمن يرغب في دعم صحة الكلى بدون ضغط زائد من الأملاح أو الدهون المشبعة. إنها توفر طاقة مستقرة للجسم دون التأثير على الجهاز البولي أو زيادة العبء على الكلى.

الحفاظ على توازن السوائل والسموم

من المهام الأساسية للكلى الحفاظ على توازن السوائل وتنقية الدم من المخلفات. وهنا تبرز فائدة الجبنة القريش، التي تحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران يسهمان في تنظيم ضغط الدم ومنع تراكم السموم، خاصة عندما تُتناول مع خضروات طازجة مثل الخيار أو الجرجير.

تعزيز العضلات دون إجهاد الكلى

البروتين ضروري لنمو العضلات، ولكن الإفراط فيه من مصادر دهنية أو مصنعة قد يضر بالكلى. تقدم الجبنة القريش بروتينًا نقيًا وسهل الهضم، مما يجعلها خيارًا ذكيًا للرياضيين أو لأولئك الذين يسعون لنظام غذائي متوازن.

تحسين امتصاص العناصر الغذائية

تحتوي الجبنة القريش على فيتامين B12 والفوسفور، مما يعزز قدرة الجسم على امتصاص المعادن الأساسية، ويعود بفوائد على صحة الكلى ووظائفها الحيوية. فالكلى السليمة تعتمد على توازن دقيق بين المعادن والفيتامينات داخل الجسم.

كيف تجعل منها جزءًا من وجبتك اليومية؟

أفضل وقت لتناول الجبنة القريش هو في الإفطار، حيث تمنح الجسم بداية هادئة ومتوازنة. يمكن تناوُلها مع شرائح الطماطم أو زيت الزيتون أو قطعة من الخبز البلدي لتكوين وجبة مشبعة ومفيدة للكلى.