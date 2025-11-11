الرياض - كتبت رنا صلاح - يؤكد الأطباء أن البول يعكس الكثير من مؤشرات صحة الجسم، إذ يمكن من خلال لونِه ورائحتِه وخواصِّه اكتشاف مشكلات صحية في مراحلها المبكرة. ومن بين العلامات التي تستدعي الانتباه بشكل خاص: ظهور رغوة أو فقاعات متكررة في البول.

«مؤشر لمرض خطير».. أحذر من هذه ظهور العلامة على لون البول | أوعى تتجاهلها

تحذير من ظهور هذه العلامة على لون البول

يحذر خبراء الصحة من أن الرغوة المستمرة في البول — حتى مع شرب الماء بكميات كافية — قد تكون دليلًا على ارتفاع نسبة البروتين في البول، وهي حالة تُعرف طبيًا باسم البيلة البروتينية (Proteinuria).

ورغم أن الفقاعات قد تظهر أحيانًا نتيجة سرعة تدفق البول فقط، فإن استمرارها يعد إشارة إلى خلل في الترشيح الكلوي، ما قد يؤدي إلى:

تدهور تدريجي في وظائف الكلى

مضاعفات خطيرة تصل إلى الفشل الكلوي إذا لم يتم التشخيص والعلاج مبكرًا

ويشدد الأطباء على ضرورة إجراء فحوص أساسية عند ملاحظة هذه العلامة، أهمها:

تحليل الميكروألبومين (Microalbuminuria): يكشف المشكلات المبكرة في الكلى، خاصة لدى مرضى السكري وارتفاع الضغط.

اختبار الغمس المنزلي: يساعد على رصد البروتين لكن لا يُغني عن التحليل المعملي.

أسباب محتملة لوجود البروتين في البول

وجود البروتين ليس مرضًا مستقلًا، بل عرضًا تحذيريًا يرتبط بعدة حالات، أبرزها:

ارتفاع ضغط الدم

داء السكري

أمراض الكلى المزمنة

التهاب الكلى الحاد أو المزمن

وفي هذا الصدد، يؤكد الخبراء بأنه يجب استشارة الطبيب فورًا إذا كانت الرغوة تتكرر يوميًا أو تستمر لفترة طويلة رغم شرب كمية كافية من الما أو تترافق مع تورم القدمين أو الوجه، أو الإرهاق الشديد

كما يشدد الأطباء على أن التشخيص المبكر هو السبيل الوحيد لمنع تدهور وظائف الكلى وحمايتها من التلف الدائم.