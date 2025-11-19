نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيورخ السويسري يكشف حقيقة المفاوضات مع محمد السيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى مايكل فريتشي، مدير المركز الإعلامي بنادي زيورخ السويسري، وجود أي مفاوضات مع محمد السيد، لاعب الزمالك، في الفترة الحالية.

وقال فريتشي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc"، إن النادي لم يدخل في مفاوضات مع محمد السيد لاعب الزمالك للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

أكد فريتشي أن اللاعب خارج حسابات النادي تمامًا ولا يوجد أي تفكير في التعاقد معه في الوقت الراهن.

وأتم مدير المركز الإعلامي بنادي زيورخ: "لا توجد مفاوضات مع محمد السيد، وهو ليس ضمن خططنا في الوقت الحالي."